Șeful Serviciului Permise Ilfov, reținut de DNA. Anchetă de amploare într-un dosar de corupție privind obținerea permiselor auto

Val de rețineri după scandalul de corupție de la Serviciul Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Ilfov. Șeful Direcției Permise Ilfov și coordonatorul unui compartiment din cadrul instituției au fost reținuți și urmează să ajungă în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.
De asemenea, un subinspector de poliție a fost plasat sub control judiciar, potrivit Realitatea Plus. În total, 15 suspecți sunt vizați în dosarul de corupție, iar în cursul zilei de miercuri, 14 octombrie, urmează să fie audiate și alte persoane.
Marți, procurorii anticorupție au efectuat 15 percheziții atât la sediul Serviciului Permise de Conducere și Înmatriculare Ilfov, cât și la domiciliile celor vizați, într-un dosar care privește suspiciuni de corupție legate de obținerea permiselor auto.
În centrul anchetei se află persoane din conducerea instituției, mai mulți angajați și instructori auto. Potrivit unor surse judiciare citate de Realitatea Plus, candidații ar fi plătit aproximativ 500 de euro pentru a fi reprogramați peste rând la examenul auto, pentru facilitarea promovării probei sau pentru urgentarea unor proceduri administrative.
În urma perchezițiilor, procurorii au ridicat câteva mii de euro.