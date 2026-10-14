Șeful Serviciului Permise Ilfov, reținut de DNA. Anchetă de amploare într-un dosar de corupție privind obținerea permiselor auto

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 14 oct. 2026, 12:47

Val de rețineri după scandalul de corupție de la Serviciul Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Ilfov. Șeful Direcției Permise Ilfov și coordonatorul unui compartiment din cadrul instituției au fost reținuți și urmează să ajungă în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.

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