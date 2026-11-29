Mihai-Bogdan Mateescu, președintele Curții de Apel Pitești, a transmis un mesaj ironic la adresa judecătoarei CSM Ramona Grațiela Milu, după ce aceasta a reclamat că nu a fost invitată la reuniunile organizate între președinții curților de apel și membri ai Consiliului Superior al Magistraturii - CSM.
Într-o postare publicată pe Facebook, Mateescu a folosit un ton sarcastic și a ironizat nemulțumirea judecătoarei, sugerând că aceasta s-ar fi plictisit la întâlnirea la care nu a fost invitată.
Acesta a continuat seria ironiilor, susținând că la reuniune s-au discutat lucruri serioase, nu sloganuri, povești sau fotografii.
În mesajul său, președintele instanței a făcut referire și la vizita pe care Ramona Grațiela Milu ar fi făcut-o la Curtea de Apel Pitești, ironizând faptul că aceasta ar fi fotografiat clădirea pe dinafară și sugerând că întâlnirea cu judecătorii ar fi avut o participare redusă.
În final, Mateescu a făcut o nouă remarcă ironică, afirmând că întâlnirile din sistemul judiciar nu sunt spectacole și că judecătorii nu ar trebui să se comporte precum „trolii de pe Facebook”.
Reacția vine în contextul în care Ramona Grațiela Milu, membră a Consiliului Superior al Magistraturii, a reclamat public faptul că nu a fost invitată la două reuniuni ale președinților curților de apel cu membri ai CSM, organizate la Oradea și Craiova.
Judecătoarea a afirmat că a aflat din presă despre întâlnirea de la Craiova și a ridicat semne de întrebare privind modul în care au fost organizate aceste discuții.