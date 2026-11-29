Publicat 29 nov. 2026, 13:27 Actualizat 29 nov. 2026, 13:31

Mihai-Bogdan Mateescu, președintele Curții de Apel Pitești, a transmis un mesaj ironic la adresa judecătoarei CSM Ramona Grațiela Milu, după ce aceasta a reclamat că nu a fost invitată la reuniunile organizate între președinții curților de apel și membri ai Consiliului Superior al Magistraturii - CSM.

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