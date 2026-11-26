Sile Cămătaru și fiul său, Balint Nuțu-Mario, ar fi obținut aproximativ 185.000 de lei de la trei proprietari ai Târgului Pucheni, din Sectorul 5 al Capitalei, printr-un mecanism de constrângere prezentat drept serviciu de pază. Potrivit referatului întocmit de procurorii DIICOT, cei doi ar fi solicitat lunar între 7.500 și 12.500 de lei, sumele reprezentând, în realitate, taxe de protecție. Anchetatorii susțin că, pe lângă bani, Sile Cămătaru ar fi primit și un autoturism Range Rover, precum și produse alimentare de mai multe ori pe săptămână.
Informațiile apar în documentul prin care procurorii au solicitat arestarea preventivă a persoanelor cercetate în dosarul ce vizează activitatea Clanului Cămătarilor și presupusa intimidare a unor artiști din lumea manelelor și a muzicii lăutărești.
Cum ar fi fost constrânși proprietarii Târgului Pucheni să plătească lunar
Conform anchetatorilor, Vasile Balint, cunoscut drept Sile Cămătaru, și fiul său ar fi invocat desfășurarea unor activități de pază în incinta Târgului Pucheni pentru a obține bani de la trei persoane care administrau sau dețineau interese în piața agroalimentară.
Este vorba despre Constantin Tudor, cunoscut sub numele de „Dorel Cartofaru”, Gabriel-Alexandru Arapalea și Ruse-Petre-Lucian Cioboată, zis „Lucică”.
Procurorii susțin că cei doi ar fi profitat de reputația și influența atribuite liderului grupării pentru a-i determina pe proprietari să achite periodic sumele solicitate. În referat sunt menționate discuții în care persoanele vizate ar fi încercat să amâne plățile sau să negocieze cuantumul acestora.
Anchetatorii descriu inclusiv momente în care unul dintre proprietari ar fi invocat faptul că nu are nicio obligație față de Sile Cămătaru, în timp ce alte discuții ar indica presiuni pentru stabilirea unor plăți lunare.
Sumele cerute ar fi variat între 7.500 și 12.500 de lei, iar perioada în care ar fi avut loc aceste fapte este aprilie 2025 – noiembrie 2026. Potrivit documentului procurorilor, valoarea totală a banilor obținuți în acest mod ar fi ajuns la aproximativ 185.000 de lei.
Sile Cămătaru ar fi primit un Range Rover și alimente de patru ori pe săptămână
Referatul DIICOT conține și acuzații privind alte beneficii de care ar fi avut parte Sile Cămătaru. După eliberarea din penitenciar, acesta ar fi primit de la unul dintre proprietarii târgului un autoturism marca Range Rover.
În plus, potrivit anchetatorilor, ar fi beneficiat de produse alimentare provenite din Târgul Pucheni de patru ori pe săptămână. Aceste bunuri ar fi fost oferite în contextul presiunilor exercitate asupra celor trei proprietari, susțin procurorii.
Anchetatorii consideră că pretinsele servicii de pază ar fi reprezentat doar justificarea folosită pentru obținerea unor avantaje materiale, în condițiile în care proprietarii ar fi fost constrânși să plătească pentru a evita eventuale probleme.
Sile Cămătaru, acuzat și de camătă. Un datornic ar fi fost amenințat că va primi o vizită acasă
Pe lângă acuzațiile referitoare la presupusele taxe de protecție, Sile Cămătaru este cercetat și pentru camătă. Potrivit referatului, în perioada mai–iulie 2026, acesta ar fi acordat împrumuturi cu dobândă unor persoane identificate de anchetatori drept Silviu Toma, zis „Piticu”, și George-Ionuț Juverdeanu.
Procurorii precizează că valoarea exactă a dobânzilor nu fusese stabilită la momentul întocmirii documentului și că împrumuturile ar fi fost acordate fără autorizația necesară.
Unul dintre episoadele descrise în referat îl vizează pe George-Ionuț Juverdeanu. Acesta ar fi convenit cu Sile Cămătaru să îndepărteze rădăcinile unui copac de la un imobil al acestuia, activitatea urmând să reprezinte o modalitate de achitare a datoriei.
Potrivit anchetatorilor, după ce bărbatul nu ar fi efectuat lucrarea, Sile Cămătaru l-ar fi contactat telefonic, în seara zilei de 14 iulie 2026. Ulterior, i-ar fi transmis un mesaj cu caracter intimidant, în care îl avertiza că va merge la locuința sa dacă nu își respectă înțelegerea.
În referatul procurorilor sunt reproduse expresii precum „Nu mai te sun, o să vin după tine” și „să vedem cum facem să ne reglăm și cu asta, basta”. Anchetatorii susțin că mesajele ar fi avut scopul de a-l determina pe datornic să presteze serviciile convenite în contul împrumutului.
Nouă persoane din Clanul Cămătarilor, arestate preventiv
Dosarul în care sunt cercetați Sile și Nuțu Cămătaru vizează mai multe presupuse activități infracționale, inclusiv încercarea de a controla activitatea unor interpreți de muzică lăutărească și manele.
Procurorii DIICOT au solicitat, joi, arestarea preventivă a fraților Nuțu și Sile Cămătaru, precum și a altor șapte persoane. Cei nouă fuseseră reținuți inițial pentru 24 de ore, iar instanța a admis propunerea de arestare preventivă pentru întregul grup.
În urma perchezițiilor efectuate în cadrul anchetei, au fost ridicați aproximativ 420.000 de euro și trei arme neletale. De asemenea, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra a trei autoturisme de lux.
Ancheta vizează acuzații de șantaj, camătă și alte fapte cercetate în dosarul privind activitatea grupării. Toate acuzațiile urmează să fie analizate în cadrul procedurilor judiciare, iar persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.