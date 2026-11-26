Publicat 26 nov. 2026, 21:19 Actualizat 26 nov. 2026, 21:23

Sile Cămătaru și fiul său, Balint Nuțu-Mario, ar fi obținut aproximativ 185.000 de lei de la trei proprietari ai Târgului Pucheni, din Sectorul 5 al Capitalei, printr-un mecanism de constrângere prezentat drept serviciu de pază. Potrivit referatului întocmit de procurorii DIICOT, cei doi ar fi solicitat lunar între 7.500 și 12.500 de lei, sumele reprezentând, în realitate, taxe de protecție. Anchetatorii susțin că, pe lângă bani, Sile Cămătaru ar fi primit și un autoturism Range Rover, precum și produse alimentare de mai multe ori pe săptămână.

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