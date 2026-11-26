Calculii urinari pot provoca dureri intense atunci când blochează scurgerea urinei din rinichi către vezica urinară. În anumite situații, aceștia pot fi îndepărtați printr-o procedură care utilizează căile urinare naturale, fără incizii externe.
Ureteroscopia presupune introducerea unui instrument subțire, prevăzut cu o cameră video, prin uretră și vezica urinară până în ureter. În funcție de instrumentul utilizat, medicul poate examina și cavitățile din interiorul rinichiului. Procedura permite identificarea calculilor și fragmentarea lor cu ajutorul laserului, urmată de extragerea fragmentelor sau eliminarea acestora pe cale naturală. Ureteroscopia poate fi utilizată și pentru evaluarea unor îngustări sau leziuni suspecte ale căilor urinare.
Intervenția se realizează sub anestezie și permite, în multe cazuri, externarea rapidă. Uneori este necesară montarea temporară a unui stent ureteral, pentru a facilita drenajul urinei în perioada de vindecare. După îndepărtarea calculilor, analiza compoziției acestora și evaluarea factorilor metabolici pot ajuta la prevenirea formării unor noi pietre.
Ai grijă de tine!
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