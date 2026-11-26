Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 nov. 2026, 09:04

Calculii urinari pot provoca dureri intense atunci când blochează scurgerea urinei din rinichi către vezica urinară. În anumite situații, aceștia pot fi îndepărtați printr-o procedură care utilizează căile urinare naturale, fără incizii externe.

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