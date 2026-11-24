Angajații din România ar putea beneficia de încă o zi liberă legală înaintea sărbătorilor de iarnă. Un proiect de lege înregistrat luni, 23 noiembrie 2026, la Senat prevede ca ziua de 24 decembrie, Ajunul Crăciunului, să devină sărbătoare legală în care nu se lucrează. Dacă propunerea va fi adoptată, numărul zilelor libere legale dintr-un an va ajunge la 18.
Trei zile libere legale de Crăciun pentru angajații din România
Proiectul legislativ, înregistrat cu numărul B659/2026, prevede completarea articolului 139, alineatul (1), din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii. În prezent, angajații beneficiază de două zile libere legale cu ocazia Crăciunului, pe 25 și 26 decembrie. Prin modificarea propusă, acestora li s-ar adăuga și ziua de 24 decembrie, astfel încât salariații să aibă mai mult timp la dispoziție pentru pregătirile de sărbători și pentru a-l petrece alături de familie.
Ce se întâmplă cu angajații care trebuie să lucreze în Ajunul Crăciunului
Propunerea legislativă nu presupune întreruperea activităților din domeniile în care programul de lucru nu poate fi suspendat. În cazul spitalelor, unităților de alimentație publică, transporturilor, comerțului sau sectorului energetic, vor continua să se aplice prevederile actuale ale Codului muncii. Angajații care vor fi nevoiți să lucreze pe 24 decembrie vor beneficia de timp liber compensatoriu în următoarele 30 de zile sau, dacă acesta nu poate fi acordat, de un spor de cel puțin 100% din salariul de bază, corespunzător muncii prestate.
De ce ar trebui ca ziua de 24 decembrie să devină sărbătoare legală
În expunerea de motive a proiectului sunt prezentate mai multe dificultăți cu care se confruntă angajații nevoiți să lucreze în Ajunul Crăciunului. Mulți dintre aceștia își desfășoară activitatea în alte orașe sau regiuni decât cele în care locuiesc familiile lor. Încheierea programului de lucru în seara zilei de 24 decembrie le lasă prea puțin timp pentru a ajunge acasă în siguranță și pentru a petrece Ajunul alături de cei dragi.
O altă problemă este lipsa timpului necesar pentru pregătirile de sărbători, dar și diferențele dintre angajați în ceea ce privește acordarea acestei zile libere. Numeroase companii private și instituții publice oferă deja liber pe 24 decembrie, prin contractele colective de muncă, regulamentele interne sau deciziile administrative. În schimb, alți salariați, în special cei care lucrează în domenii în care nu există sindicate, nu beneficiază de aceeași facilitate.
Documentul face referire și la prevederile europene privind echilibrul dintre viața profesională și cea personală. Printre statele membre ale Uniunii Europene în care ziua de 24 decembrie este deja liberă sau nelucrătoare se numără Cehia, Slovacia, Bulgaria, Cipru, Letonia și Lituania.
O zi liberă în plus ar putea stimula consumul înainte de Crăciun
Potrivit expunerii de motive, acordarea unei zile libere suplimentare înaintea Crăciunului ar putea avea efecte favorabile asupra comerțului cu amănuntul, industriei HoReCa și turismului intern. Creșterea consumului în aceste sectoare ar putea compensa parțial reducerea activității economice din alte domenii. Totodată, măsura ar putea contribui la reducerea epuizării profesionale de la sfârșitul anului, la creșterea satisfacției angajaților și la îmbunătățirea productivității pe termen mediu.
Conform documentului, introducerea unei noi sărbători legale nu ar presupune cheltuieli bugetare directe suplimentare, întrucât salariile aferente zilelor libere legale sunt deja incluse în fondurile de salarizare ale instituțiilor publice. Proiectul urmează să fie dezbătut în Senat, în calitate de primă cameră sesizată. Decizia finală privind transformarea Ajunului Crăciunului în zi liberă legală aparține Camerei Deputaților.