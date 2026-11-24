Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 nov. 2026, 09:49

Angajații din România ar putea beneficia de încă o zi liberă legală înaintea sărbătorilor de iarnă. Un proiect de lege înregistrat luni, 23 noiembrie 2026, la Senat prevede ca ziua de 24 decembrie, Ajunul Crăciunului, să devină sărbătoare legală în care nu se lucrează. Dacă propunerea va fi adoptată, numărul zilelor libere legale dintr-un an va ajunge la 18.

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