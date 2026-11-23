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Politica· 1 min citire
Stenograme incendiare din ședința PSD. Sorin Grindeanu îl atacă dur pe Bolojan: ”Numai reforme n-a făcut!”
Publicat23 nov. 2026, 19:53
Actualizat23 nov. 2026, 19:57
SursăRealitatea PLUS
Realitatea Plus prezintă stenograme exclusive din ședința PSD, în care Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, căruia îi reproșează că vorbește despre reforme, deși, în perioada în care s-a aflat la guvernare, nu ar fi făcut niciuna reală. În spatele ușilor închise, liderii PSD au discutat și despre reorganizarea administrativ-teritorială, pe care o consideră prioritatea guvernului.
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