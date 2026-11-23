Publicat 23 nov. 2026, 19:53 Actualizat 23 nov. 2026, 19:57 Sursă Realitatea PLUS

Realitatea Plus prezintă stenograme exclusive din ședința PSD, în care Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, căruia îi reproșează că vorbește despre reforme, deși, în perioada în care s-a aflat la guvernare, nu ar fi făcut niciuna reală. În spatele ușilor închise, liderii PSD au discutat și despre reorganizarea administrativ-teritorială, pe care o consideră prioritatea guvernului.

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