Germania pregătește noi investiții. Luca Niculescu și ministrul german pentru afaceri europene, discuții pe tema extinderii cooperării economice
Luca Niculescu și Gunther Krichbaum. Foto: gov.ro
Premierul Luca Niculescu a discutat cu ministrul german Gunther Krichbaum despre extinderea cooperării economice și investiționale dintre România și Germania. Schimburile comerciale dintre cele două state au ajuns la aproximativ 42,5 miliarde de euro în 2025, iar investițiile germane în economia românească depășesc 18,5 miliarde de euro.
România și Germania își propun să aprofundeze parteneriatul strategic și să dezvolte noi oportunități de colaborare în domeniile economic, comercial și investițional. Premierul Luca Niculescu l-a primit luni, la Palatul Victoria, pe Gunther Krichbaum, ministrul de stat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Federal al Afacerilor Externe al Germaniei, aflat în vizită în țara noastră.
Discuțiile dintre cei doi oficiali au vizat atât prioritățile relației bilaterale, cât și temele importante de pe agenda europeană. Un loc important în cadrul întrevederii l-au ocupat perspectivele de creștere a investițiilor germane în România, stimularea exporturilor românești și reducerea dezechilibrelor comerciale dintre cele două state, anunță guvernul într-un comunicat.
Șeful Executivului a evidențiat importanța Germaniei pentru economia și politica externă a României, subliniind că relația dintre cele două țări trebuie consolidată în toate domeniile de interes comun.
„Partener strategic al României, Germania este principalul nostru investitor și a doua casă pentru mai mult de 900.000 de conaționali. Guvernul apreciază puternica susținere a țării noastre în obiective naționale de politică externă precum securitatea la Marea Neagră, aderarea la OCDE și obținerea alocării adecvate din viitorul cadru financiar multianual. Consolidăm colaborarea noastră pe toate palierele, în acord cu obiectivele de dezvoltare ale ambelor țări”, a afirmat Prim-ministrul Luca Niculescu.
Schimburi comerciale de 42,5 miliarde de euro între România și Germania
Germania ocupă primul loc în clasamentul partenerilor comerciali ai României, având o contribuție de peste 20% la exporturile țării noastre. Valoarea schimburilor comerciale dintre cele două economii a ajuns, în 2025, la aproximativ 42,5 miliarde de euro.
Pe lângă rolul său de principal partener comercial, Germania reprezintă și unul dintre cei mai importanți investitori străini din România. Capitalul german investit în economia românească a depășit 18,5 miliarde de euro.
În cadrul întâlnirii de la Palatul Victoria, cei doi oficiali au analizat posibilitățile de valorificare a acestui parteneriat economic și de creștere a schimburilor dintre companiile din cele două țări.
Printre direcțiile urmărite se numără atragerea unor noi investiții germane în sectoare esențiale pentru economia României, dar și susținerea exporturilor românești pe piața germană. În același timp, oficialii au discutat despre necesitatea echilibrării balanței comerciale bilaterale.
România solicită sprijin pentru o alocare corespunzătoare în bugetul UE 2028-2034
Agenda discuțiilor a inclus și negocierile desfășurate la nivelul Uniunii Europene pentru stabilirea Cadrului Financiar Multianual aferent perioadei 2028-2034.
Premierul Luca Niculescu a insistat asupra importanței ajungerii cât mai rapide la un acord între statele membre, astfel încât viitorul buget european să ofere resursele necesare pentru atingerea obiectivelor comune.
Șeful Guvernului a evidențiat în special nevoia de finanțare pentru trei domenii esențiale: politica de coeziune, agricultură și competitivitate. Totodată, în cadrul întrevederii a fost abordată și susținerea Germaniei pentru obținerea unei alocări adecvate României în viitorul buget multianual al Uniunii Europene.
Germania susține aderarea României la OCDE
Un alt subiect important abordat de Luca Niculescu și Gunther Krichbaum a fost parcursul României către aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).
Prim-ministrul a mulțumit oficialului german pentru sprijinul constant oferit de Berlin în acest proces și a reafirmat că obținerea statutului de membru al organizației reprezintă unul dintre obiectivele majore ale Guvernului.
De asemenea, șeful Executivului a evidențiat susținerea Germaniei pentru alte priorități de politică externă ale României, printre care se numără securitatea la Marea Neagră și reprezentarea intereselor țării noastre în viitorul cadru financiar european.
Cei peste 900.000 de români din Germania, subiect important al discuțiilor
Relațiile dintre România și Germania nu se limitează la schimburile economice și la cooperarea politică. Cei doi oficiali au discutat și despre legăturile culturale și umane care apropie cele două state, consolidate atât prin prezența comunității românești din Germania, cât și prin existența comunității istorice a etnicilor germani din România.
Gunther Krichbaum a apreciat gradul ridicat de integrare a cetățenilor români care locuiesc în Germania și a condamnat ferm orice încercare de stigmatizare a acestora.
În acest context, oficialii au evidențiat contribuția comunităților celor două țări la dezvoltarea relațiilor bilaterale și la consolidarea legăturilor dintre societățile română și germană.
România, Invitat de Onoare la Târgul de Carte de la Frankfurt în 2028
Cooperarea culturală dintre România și Germania a reprezentat un alt punct al întrevederii de la Palatul Victoria. Premierul Luca Niculescu a salutat evoluția pozitivă a relațiilor în acest domeniu, un moment important urmând să fie participarea României în calitate de Invitat de Onoare la Târgul de Carte de la Frankfurt, în 2028.
Desemnarea țării noastre pentru acest statut reprezintă o oportunitate de promovare a literaturii și culturii românești în spațiul german și pe plan internațional.
La întâlnirea desfășurată la Palatul Victoria, alături de premierul Luca Niculescu au participat consilierul de stat Luminița Odobescu, directoarea de cabinet a prim-ministrului, Mihaela Ștefan, și purtătorul de cuvânt al Guvernului, secretarul de stat Dan Cărbunaru.
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