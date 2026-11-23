Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 23 nov. 2026, 16:45

Premierul Luca Niculescu a discutat cu ministrul german Gunther Krichbaum despre extinderea cooperării economice și investiționale dintre România și Germania. Schimburile comerciale dintre cele două state au ajuns la aproximativ 42,5 miliarde de euro în 2025, iar investițiile germane în economia românească depășesc 18,5 miliarde de euro.

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