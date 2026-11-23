Publicat 23 nov. 2026, 07:15 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Detalii șocante ies la iveală în cazul morții fostului mare fotbalist Dudu Georgescu, produsă în Canada, țara în care acesta locuia de mulți ani. Potrivit unor informații apărute în presă, în corpul bărbatului ar fi fost descoperit un cuțit, iar soția sa ar fi dispărut după ce a fost reținută de poliție timp de trei zile. Dezvăluirile au fost făcute de proprietara apartamentului în care locuia fostul fotbalist. Atenție, urmează informații cu puternic impact emoțional, care îi pot afecta în special pe minori.

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