Detalii șocante ies la iveală în cazul morții fostului mare fotbalist Dudu Georgescu, produsă în Canada, țara în care acesta locuia de mulți ani. Potrivit unor informații apărute în presă, în corpul bărbatului ar fi fost descoperit un cuțit, iar soția sa ar fi dispărut după ce a fost reținută de poliție timp de trei zile. Dezvăluirile au fost făcute de proprietara apartamentului în care locuia fostul fotbalist. Atenție, urmează informații cu puternic impact emoțional, care îi pot afecta în special pe minori.
Proprietara apartamentului în care Dudu Georgescu locuia împreună cu soția sa susține că fostul fotbalist a fost găsit fără viață într-o scenă greu de descris, existând urme de sânge în mai multe încăperi ale locuinței, inclusiv în baie, potrivit Realitatea Plus. Femeia a povestit și cum ar fi fost descoperit de polițiști și paramedici. Potrivit acesteia, soția lui Dudu Georgescu ar fi sunat inițial un vecin pentru a o ajuta să-l ridice din pat, după ce acesta ar fi căzut. Bărbatul ar fi devenit însă suspicios văzând starea în care se afla fostul sportiv și ar fi sfătuit-o să apeleze la autorități.
Anchetatorii iau in calcul două variante: crimă sau sinucidere
La sosirea echipajelor de intervenție și a polițiștilor, pentru Dudu Georgescu nu s-a mai putut face nimic. Autoritățile au constatat decesul, iar soția sa, Marina, a fost dusă la audieri. Potrivit proprietarei, femeia a fost eliberată după trei zile, iar în prezent nu mai poate fi contactată. Între timp, apartamentul în care locuiau cei doi este sigilat și păzit permanent de poliție.
Anchetatorii iau în calcul atât ipoteza unei crime, cât și varianta unei sinucideri, pe fondul problemelor grave de sănătate cu care Dudu Georgescu s-ar fi confruntat de mai multă vreme.
Totodată, proprietara a declarat că fostul fotbalist era o persoană retrasă, cu puțini prieteni, și că, de-a lungul anilor petrecuți în Canada, a avut diverse ocupații pentru a se întreține.
O carieră legendară, o bătrânețe grea
Dudu Georgescu s-a mutat în Canada în urmă cu mai mulți ani, după o perioadă dificilă din viața sa. În urmă cu 12 ani, fostul fotbalist a fost evacuat din locuința primită de la stat după câștigarea Ghetei de Aur. Acesta investise aproximativ 30.000 de euro în renovarea casei din București, însă imobilul a fost retrocedat în urma unei decizii judecătorești.
Dudu Georgescu a avut o carieră impresionantă și este considerat unul dintre cei mai mari atacanți din istoria fotbalului românesc. În 1973 s-a alăturat echipei naționale, pentru care a marcat 21 de goluri în 40 de meciuri.
Legenda fotbalului românesc a câștigat de două ori trofeul Gheta de Aur și rămâne singurul român care a reușit această performanță. Ulterior, a devenit și golgheterul Europei, iar în 1977 s-a clasat pe locul al nouălea în clasamentul pentru Balonul de Aur.