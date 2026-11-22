Scris de Mădălina Cristea Publicat: 22 nov. 2026, 14:20

Peste 578.000 de doze noi de vaccin antigripal vor ajunge în farmaciile din România în următoarele zile, după demersurile făcute de Ministerul Sănătății și Agenția Națională a Medicamentului pentru suplimentarea stocurilor. Cea mai mare parte a vaccinurilor va fi disponibilă începând de luni, 23 noiembrie, iar un alt transport, destinat persoanelor de peste 60 de ani, este așteptat săptămâna viitoare. Până la jumătatea lunii noiembrie, aproape un milion de români fuseseră vaccinați împotriva gripei.

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