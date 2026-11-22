Peste 578.000 de doze noi de vaccin antigripal vor ajunge în farmaciile din România în următoarele zile, după demersurile făcute de Ministerul Sănătății și Agenția Națională a Medicamentului pentru suplimentarea stocurilor. Cea mai mare parte a vaccinurilor va fi disponibilă începând de luni, 23 noiembrie, iar un alt transport, destinat persoanelor de peste 60 de ani, este așteptat săptămâna viitoare. Până la jumătatea lunii noiembrie, aproape un milion de români fuseseră vaccinați împotriva gripei.
Peste 528.000 de doze Vaxigrip ajung în farmacii de luni, 23 noiembrie
Ministerul Sănătății anunță suplimentarea stocurilor de vaccin antigripal, după demersurile făcute împreună cu Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR). Noile livrări au rolul de a asigura disponibilitatea vaccinurilor în farmacii, în perioada sezonului rece.
Cel mai mare lot este format din 528.000 de doze de Vaxigrip, care au fost deja recepționate. Producătorul a început facturarea către distribuitori, astfel încât vaccinurile să poată fi trimise mai departe către farmacii. Potrivit Ministerului Sănătății, dozele vor fi disponibile începând de luni, 23 noiembrie. În unele farmacii, vaccinurile ar putea ajunge chiar din acest weekend, în funcție de ritmul livrărilor. Această suplimentare vine în contextul în care o parte dintre stocurile existente au fost consumate, iar cererea pentru imunizarea antigripală continuă.
Alte 50.000 de doze Efluelda, aduse din Franța pentru persoanele de peste 60 de ani
Un al doilea transport important vizează vaccinul Efluelda, destinat persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani. Ministerul Sănătății a anunțat că România va primi încă 50.000 de doze, provenite dintr-un lot care fusese inițial destinat altor țări.
Transportul a plecat deja din Franța și este programat să ajungă în România marți, 24 noiembrie. După recepționarea vaccinurilor și finalizarea verificărilor de calitate, distribuția va putea continua către farmacii. Autoritățile estimează că procedura de facturare va începe miercuri, 25 noiembrie, iar dozele vor deveni disponibile în farmacii pe parcursul săptămânii viitoare. Prin cele două transporturi, România urmează să primească în total 578.000 de doze suplimentare de vaccin antigripal, destinate continuării campaniei de imunizare.
Stocurile de Influvac, aproape epuizate. Ce măsuri pregătesc autoritățile
În timp ce noi transporturi de Vaxigrip și Efluelda sunt pregătite pentru distribuție, situația vaccinului Influvac este diferită. Ministerul Sănătății a anunțat că stocurile alocate inițial sunt aproape epuizate, în rețeaua de distribuție fiind disponibile mai puțin de 10.000 de doze.
În aceste condiții, ANMDMR colaborează cu alte autorități competente din Europa pentru a identifica posibilitatea producerii unor cantități suplimentare. Producătorului i-a fost solicitat să analizeze dacă poate menține în funcțiune liniile de fabricație, astfel încât să poată fi realizate noi loturi de vaccin destinate celei de-a doua părți a sezonului rece. Demersul urmărește asigurarea disponibilității vaccinurilor și în lunile următoare, când imunizarea antigripală rămâne importantă pentru protejarea persoanelor vulnerabile.
Aproape un milion de români s-au vaccinat împotriva gripei
Datele oficiale arată că interesul pentru vaccinarea antigripală a crescut pe parcursul toamnei. Conform raportărilor din Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV), până la 15 noiembrie 2026 au fost imunizate 956.092 de persoane.