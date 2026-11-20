Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, va vizita sâmbătă, 21 noiembrie, șapte spitale din județul Maramureș, pentru a verifica stadiul investițiilor și a discuta direct cu medicii și pacienții despre problemele din unitățile medicale. Oficialul le-a cerut românilor să îi transmită experiențele neplăcute pe care le-au avut în spitale, promițând că va discuta nemulțumirile semnalate cu reprezentanții unităților sanitare.
Anunțul a fost făcut vineri, 20 noiembrie, într-un mesaj publicat pe Facebook, în timp ce ministrul se afla în drum spre Baia Mare. Rogobete a explicat că își va petrece ziua de sâmbătă în spitalele din județ, alături de președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, pentru a vedea cum avansează proiectele de modernizare și ce schimbări sunt necesare.
Alexandru Rogobete, mesaj pentru medici și pacienți înaintea vizitei în Maramureș
Ministrul Sănătății a anunțat că vrea să discute atât cu personalul medical, cât și cu pacienții, pentru a înțelege mai bine dificultățile cu care aceștia se confruntă. Rogobete a făcut și o referire la disputele politice din ultimele zile, după ce USR și PNL au depus o moțiune simplă împotriva sa.
Rogobete a explicat că își dorește să afle direct de la angajații spitalelor ce echipamente, resurse sau schimbări sunt necesare pentru îmbunătățirea activității. Ministrul i-a invitat și pe pacienți să îi scrie despre situațiile în care au considerat că nu au primit îngrijirile sau tratamentul corespunzător.
Acesta a precizat că va analiza problemele transmise în comentariile de pe pagina sa de Facebook și le va aduce în discuție la întâlnirile cu conducerile spitalelor.
Șapte spitale din Maramureș, pe lista ministrului Sănătății. Programul vizitei
Potrivit programului transmis de Consiliul Județean Maramureș, Alexandru Rogobete va începe vizitele sâmbătă dimineață, la ora 09:00, la Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare. Ulterior, ministrul va merge la Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rușdea” și la extensia Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Baia Mare. La prânz, oficialul va vizita Spitalul Clinic Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș”, unde sunt programate întâlniri cu medicii șefi de secție și cu pacienții. De asemenea, va verifica investițiile în echipamente medicale, inclusiv în aparatura de imagistică, laboratorul de analize și unitățile destinate pacienților cu afecțiuni cardiace și accidente vasculare cerebrale.
În a doua parte a zilei, ministrul va ajunge la spitalele din Cavnic, Sighetu Marmației și Vișeu de Sus. Ultima oprire este programată la Spitalul de Recuperare Borșa, în jurul orei 19:50. Vizita de lucru se desfășoară în perioada 20-22 noiembrie, la invitația președintelui Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, și are ca obiectiv evaluarea investițiilor în infrastructura medicală și identificarea nevoilor spitalelor din județ.