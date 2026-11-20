Scris de Mădălina Cristea Publicat: 20 nov. 2026, 14:53

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, va vizita sâmbătă, 21 noiembrie, șapte spitale din județul Maramureș, pentru a verifica stadiul investițiilor și a discuta direct cu medicii și pacienții despre problemele din unitățile medicale. Oficialul le-a cerut românilor să îi transmită experiențele neplăcute pe care le-au avut în spitale, promițând că va discuta nemulțumirile semnalate cu reprezentanții unităților sanitare.

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