De ce te urmărește pisica peste tot prin casă, inclusiv la baie. Ce înseamnă, de fapt, acest comportament

Publicat 13 nov. 2026, 23:17 Actualizat 13 nov. 2026, 23:21

Ai observat că pisica vine după tine de fiecare dată când schimbi camera? Te ridici de pe canapea și apare imediat lângă tine, intri în bucătărie și te așteaptă la picioare, iar dacă închizi ușa băii, începe să miaune până îi dai drumul. Pentru mulți proprietari de feline, acest comportament este o obișnuință de zi cu zi.

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