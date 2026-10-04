Experimentul uriaș care a căutat cea mai inteligentă rasă de câine. După 13 ani, cercetătorii au avut o surpriză

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 4 oct. 2026, 21:54

La scurt timp după încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial, într-o perioadă în care cercetarea științifică din Statele Unite beneficia de finanțări impresionante, doi cercetători au pornit unul dintre cele mai ambițioase proiecte realizate vreodată pentru a înțelege comportamentul câinilor.

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