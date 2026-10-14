Motanul Simba, dispărut după accidentul mortal din Vâlcea. Are cataractă avansată și probleme cu tiroida. Familia cere ajutor

Un motan pe nume Simba este căutat cu disperare de familie după ce a fugit în timpul intervenției echipajelor de salvare la un accident rutier grav produs în județul Vâlcea, în noaptea de 11 spre 12 octombrie. Animalul se afla în mașina stăpânilor săi, doi pensionari care au fost răniți grav în urma impactului, iar zgomotele și agitația de la locul tragediei l-ar fi speriat.
Accidentul s-a soldat cu trei decese și rănirea celor două persoane în vârstă de 67 și 61 de ani. În timp ce acestea au fost transportate la spital, rudele au început să îl caute pe Simba, însă până acum nu au reușit să îl găsească.
Dispariția este cu atât mai îngrijorătoare cu cât motanul suferă de cataractă avansată și de probleme cu tiroida, afecțiuni care îi pot îngreuna adaptarea în afara mediului familiar.
Simba a fugit în timpul operațiunilor de descarcerare
În accidentul rutier au fost implicate două autoturisme. Potrivit informațiilor disponibile, un tânăr de 25 de ani, aflat la volanul uneia dintre mașini, ar fi pătruns pe contrasens și ar fi lovit autoturismul în care se aflau cei doi pensionari.
Șoferul și cele două pasagere din mașina acestuia, ambele în vârstă de 17 ani, au murit în urma impactului.
În autoturismul cuplului de pensionari se afla și Simba. Motanul era transportat într-o geantă specială, fixată cu centura de siguranță. În timpul intervenției echipelor de salvare, animalul s-ar fi speriat și ar fi fugit din zona accidentului.
De atunci, familia încearcă să afle unde s-a refugiat. Fiica stăpânilor s-a deplasat în apropierea locului tragediei pentru a-l căuta, însă fără rezultat.
Motanul are cataractă avansată și probleme cu tiroida
Un apel pentru găsirea lui Simba a fost publicat pe pagina de Facebook a organizației Animal Life Sibiu, la solicitarea familiei. Mesajul conține informații despre dispariție și despre problemele de sănătate ale animalului, pentru ca persoanele care îl întâlnesc să îl poată identifica mai ușor.
Potrivit anunțului, Simba are cataractă avansată și afecțiuni ale tiroidei. Din acest motiv, familia se teme că motanul ar putea avea dificultăți în a se orienta și în a se descurca singur, departe de casă.
Dispariția s-a produs în satul Bârsești, comuna Mihăiești, județul Vâlcea. Pentru a facilita căutările, au fost oferite și reperele rutiere din apropierea zonei în care animalul a fost văzut ultima dată: kilometrul 182+900, respectiv kilometrul 183-100.
Familia face apel la oamenii din zonă pentru a-l găsi pe Simba
Rudele stăpânilor speră că distribuirea anunțului va ajuta la găsirea motanului. Orice informație despre locul în care s-ar putea afla este importantă, mai ales având în vedere starea sa de sănătate.
„Vă rugăm frumos, ajutați cu distribuirea mesajului, și dacă aveți informații, sunați la 0766343381”, este apelul transmis prin intermediul paginii Animal Life Sibiu.
Persoanele care locuiesc în comuna Mihăiești și în împrejurimi sunt rugate să fie atente dacă observă un motan care seamănă cu Simba și să contacteze familia la numărul indicat. Orice indiciu ar putea contribui la întoarcerea lui în siguranță, alături de cei care îl așteaptă.