Motanul Simba, dispărut după accidentul mortal din Vâlcea. Are cataractă avansată și probleme cu tiroida. Familia cere ajutor

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 14 oct. 2026, 23:11

Un motan pe nume Simba este căutat cu disperare de familie după ce a fugit în timpul intervenției echipajelor de salvare la un accident rutier grav produs în județul Vâlcea, în noaptea de 11 spre 12 octombrie. Animalul se afla în mașina stăpânilor săi, doi pensionari care au fost răniți grav în urma impactului, iar zgomotele și agitația de la locul tragediei l-ar fi speriat.

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