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Monden· 2 min citire
Oana Lis, îngrijorată pentru Viorel Lis în perioada sezonului rece. Mesajul transmis de soția fostului primar: „Vio tremura de frig mai devreme”
Viorel și Oana Lis / Sursa foto - Facebook
Publicat27 nov. 2026, 23:24
Actualizat27 nov. 2026, 23:26
Oana Lis a povestit pe rețelele de socializare că se confruntă cu o situație dificilă în locuință, după ce căldura ar fi fost oprită încă de dimineață, în ciuda temperaturilor scăzute de afară. Soția fostului primar al Capitalei a mărturisit că Viorel Lis a început să tremure de frig, iar pentru a-l ajuta să se încălzească a fost nevoită să pornească un calorifer electric.
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