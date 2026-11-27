Publicat 27 nov. 2026, 23:24 Actualizat 27 nov. 2026, 23:26

Oana Lis a povestit pe rețelele de socializare că se confruntă cu o situație dificilă în locuință, după ce căldura ar fi fost oprită încă de dimineață, în ciuda temperaturilor scăzute de afară. Soția fostului primar al Capitalei a mărturisit că Viorel Lis a început să tremure de frig, iar pentru a-l ajuta să se încălzească a fost nevoită să pornească un calorifer electric.

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