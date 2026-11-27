Florian Coldea ajunge vineri, 27 noiembrie, din nou în fața magistraților de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ). Judecătorii analizează legalitatea probelor administrate în dosarul său de corupție. Fostul prim-adjunct al Serviciului Român de Informații (SRI) a fost trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție (DNA) pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență și spălare de bani.
Fostul șef al Serviciului Român de Informații (SRI) Florian Coldea este așteptat vineri, 27 noiembrie, în jurul orei 10:00, la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), unde va ajunge din nou în fața magistraților, în dosarul în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență, spălare de bani și exercitarea fără drept a unei profesii, relatează Realitatea PLUS.
Potrivit sursei citate, Florian Coldea a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), după ce ar fi beneficiat de sume foarte mari de bani din partea unor oameni de afaceri, promițând că poate influența judecătorii pentru a obține hotărâri favorabile în dosarele acestora.
Procurorii anticorupție îl mai acuză că ar fi folosit inclusiv contracte de consultanță pentru a ascunde proveniența banilor. Suma totală vizată în acest dosar este de 1.170.000 de lei.
Dosarul lui Florian Coldea
Dosarul în care este cercetat fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea a intrat în atenția publică în mai 2024, când DNA a anunțat că patru persoane sunt urmărite penal, sub control judiciar, într-o anchetă privind presupuse fapte de trafic de influență și spălare a banilor. Printre persoanele vizate se aflau Florian Coldea, fostul general SRI Dumitru Dumbravă, avocatul Doru Trăilă și omul de afaceri Dan Tocaci.
Potrivit DNA, în perioada martie 2023 - aprilie 2024, trei dintre inculpați ar fi pretins de la un om de afaceri, martor în cauză, suma de 700.000 de euro plus TVA, susținând că ar avea influență asupra unor magistrați și că i-ar putea determina să pronunțe soluții favorabile într-un dosar penal. Ulterior, suma ar fi fost redusă la 600.000 de euro plus TVA, iar DNA susține că ar fi fost plătită o primă tranșă de aproximativ 100.000 de euro.
Ce susțin procurorii în rechizitoriu
În iulie 2025, DNA a anunțat trimiterea în judecată a trei persoane - doi foști militari și un avocat - pentru constituirea unui grup infracțional organizat, două infracțiuni de trafic de influență, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități și spălarea banilor. O a patra persoană a fost trimisă în judecată pentru constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la trafic de influență. Surse judiciare citate de Agerpres au precizat că cei doi foști militari sunt Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, iar avocatul este Doru Trăilă.
Potrivit rechizitoriului, procurorii susțin că grupul s-ar fi constituit în perioada 2018–2020 și că activitățile investigate ar fi continuat până în 2024. Anchetatorii afirmă că persoanele vizate ar fi folosit relațiile și influența dobândite în perioada în care au ocupat funcții în instituții publice pentru a oferi unor clienți servicii și intervenții pe care aceștia pretindeau că le pot realiza prin intermediul unor persoane influente.
DNA mai susține că, în perioada 2019–2024, ar fi fost oferite servicii de consultanță juridică pentru clienții a nouă societăți comerciale, inclusiv prin intermediul unei societăți de avocatură, deși una dintre persoanele implicate nu avea calitatea de avocat. Procurorii susțin, de asemenea, că anumite contracte și facturi ar fi fost folosite pentru a disimula proveniența unor sume de bani.