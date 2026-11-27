Publicat 27 nov. 2026, 09:51 Actualizat 27 nov. 2026, 09:58 Sursă Realitatea PLUS

Florian Coldea ajunge vineri, 27 noiembrie, din nou în fața magistraților de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ). Judecătorii analizează legalitatea probelor administrate în dosarul său de corupție. Fostul prim-adjunct al Serviciului Român de Informații (SRI) a fost trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție (DNA) pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență și spălare de bani.

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