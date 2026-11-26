Publicat 26 nov. 2026, 07:11 Actualizat 26 nov. 2026, 07:45

Fraţii Nuţu şi Sile Cămătaru şi rudele lor, fii și gineri, au fost reținuți pentru 24 de ore în dosarul de șantaj și camătă, proxenetism și trafic de persoane, în care au fost puși sub acuzare, potrivit Realitatea PLUS. În schimb, patronul clubului din Costinești, vizat și el în anchetă, nu a fost găsit de autorități până la această oră. Interlopii sunt acuzați că au exploatat mai multi maneliști și le-ar fi luat banii, iar printre victime s-ar afla Florin Salam, Luis Gabriel si Tzancă Uraganu. Judecătorii vor decide astăzi dacă-i arestează pe interlopi pentru 30 de zile.

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