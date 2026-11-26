Fraţii Nuţu şi Sile Cămătaru şi rudele lor, fii și gineri, au fost reținuți pentru 24 de ore în dosarul de șantaj și camătă, proxenetism și trafic de persoane, în care au fost puși sub acuzare, potrivit Realitatea PLUS. În schimb, patronul clubului din Costinești, vizat și el în anchetă, nu a fost găsit de autorități până la această oră. Interlopii sunt acuzați că au exploatat mai multi maneliști și le-ar fi luat banii, iar printre victime s-ar afla Florin Salam, Luis Gabriel si Tzancă Uraganu. Judecătorii vor decide astăzi dacă-i arestează pe interlopi pentru 30 de zile.
Potrivit surselor Realitatea PLUS, niciuna dintre cele nouă persoane reținute nu ar fi dat declarații în fața anchetatorilor, iar suspecții ar fi încercat să minimalizeze faptele de care sunt acuzați. Aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore, în urma unei ample operațiuni desfășurate de polițiști și procurori.
Ancheta DIICOT vizează activitatea a două grupări infracționale care ar fi preluat, prin amenințări și acte de intimidare, controlul asupra mai multor artiști de muzică de petrecere. Potrivit anchetatorilor, maneliștii ar fi fost împiedicați să cânte la evenimente organizate de concurență și obligați să susțină gratuit sau pentru sume foarte mici spectacole în cluburile controlate de membrii grupării.
Printre artiștii care ar fi fost vizați de aceste practici se numără Tzancă Uraganu, Alex Botea, Lele și Costel Biju.
Potrivit surselor Realitatea PLUS, Cezar Petcu, ginerele lui Nuțu Cămătaru, ar fi controlat un club din Ploiești, unde ar fi adus lăutari pentru a cânta. Acesta ar fi încasat atât banii proveniți din dedicații, cât și sumele obținute pentru prestațiile artistice.
DIICOT anchetează și acuzații de cămătărie, șantaj și trafic de persoane
Dosarul instrumentat de procurori vizează și alte presupuse activități infracționale, dincolo de exploatarea artiștilor. Membrii grupărilor ar fi acordat în mod repetat împrumuturi cu dobândă, fără autorizație, iar ulterior ar fi recurs la amenințări și intimidări pentru recuperarea banilor.
În unele situații, presiunile ar fi fost exercitate inclusiv asupra familiilor debitorilor. Anchetatorii susțin că, într-unul dintre cazurile investigate, un suspect ar fi solicitat un autoturism de lux pentru recuperarea unei datorii, deși valoarea mașinii ar fi fost considerabil mai mare decât suma împrumutată.
Procurorii investighează și suspiciuni de trafic de persoane și proxenetism. Potrivit acestora, mai multe victime ar fi fost determinate să practice prostituția în Germania și Elveția, în scopul obținerii unor venituri pentru membrii grupării.
45 de percheziții în București și șase județe. Mai multe persoane, reținute în dosarul Cămătarilor
Operațiunea desfășurată miercuri a cuprins 45 de percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov, Prahova, Giurgiu, Brașov, Constanța și Mureș. Descinderile au avut loc inclusiv la locuințele fraților Sile și Nuțu Cămătaru, precum și la adresele unor membri ai familiilor acestora.
În urma acțiunii, mai multe persoane, printre care cei doi frați, apropiați și rude ale acestora, au fost reținute pentru 24 de ore. Potrivit informațiilor din anchetă, peste 40 de persoane au calitatea de suspecți în dosar.
Pe numele lui Nedelcu Giani Laurențiu, cunoscut drept Giani, ar fi fost emis un mandat de reținere, însă acesta nu a fost găsit de anchetatori.
Procurorii cercetează posibile infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, supunere la muncă forțată sau obligatorie, șantaj, camătă și proxenetism.
Ancheta DIICOT este în desfășurare.