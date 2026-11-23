Tragedie în familia cântărețului Phelipe, cunoscut publicului și sub numele real de Aurel Filip. Fratele artistului, Viorel, ar fi fost găsit fără viață în cabina camionului pe care îl conducea în Germania. Bărbatul lucra ca șofer de TIR, iar vestea dispariției sale a provocat o suferință profundă în rândul familiei și al celor apropiați.
Potrivit informațiilor publicate de ȘtiriDiaspora.ro, una dintre ipotezele luate în calcul este aceea că bărbatul ar fi suferit un infarct. Deocamdată, însă, această variantă nu a fost confirmată oficial, iar cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită.
Mesajul emoționant al mamei lui Phelipe după pierderea fiului său
Durerea familiei a fost făcută publică printr-un mesaj tulburător postat de mama celor doi frați pe rețelele de socializare. Femeia și-a exprimat regretul pentru pierderea lui Viorel și a transmis câteva cuvinte de rămas-bun, în care vorbește despre dragostea și dorul pe care le va purta mereu.
Mesajul său vorbește despre șocul dispariției și despre faptul că fiul său a plecat fără ca cei dragi să se poată pregăti pentru o asemenea veste.
„Nădejdea și speranța mea, puiul mamei, pui... Ai plecat fără să ne spui nimic! A venit Aurel cu Ancuța și cu David acasă, măi puiule, dar tu nu erai, Viorel, floarea mea cea mare! Unde, Doamne, să îl mai găsesc, sufletul meu bun și milos? Te iubesc mult, nu uita niciodată, puiule! Viorelul mamei! Drum lin în Împărăția Cerului! Nu știu cum o fi viața fără tine!”, a scris mama artistului.
Cauza morții nu a fost confirmată oficial
Viorel lucra ca șofer de camion în Germania, iar informațiile apărute până acum arată că ar fi fost descoperit fără viață în cabina vehiculului pe care îl conducea.
Primele ipoteze vehiculate indică un posibil infarct, însă nu există, deocamdată, o confirmare oficială privind cauza decesului. Împrejurările exacte în care s-a produs tragedia nu au fost făcute publice, iar concluziile verificărilor autorităților și ale examinărilor medico-legale urmează să clarifice ce s-a întâmplat.
Cine este Phelipe, artistul care a colaborat cu nume cunoscute din muzica românească
Phelipe, pe numele său real Aurel Filip, s-a născut în 1985, în orașul Hârșova, din județul Constanța. A absolvit Liceul „Ion Cotovu” în 2004, după care s-a mutat în București, unde și-a construit treptat cariera în industria muzicală.
Interesul pentru muzică și dans a apărut încă din adolescență. În 2001, artistul a înființat o trupă de breakdance, iar în 2004 s-a alăturat formației Be One, participând la realizarea primului album al grupului.
Un alt pas important în evoluția sa profesională a avut loc în 2005, când a început colaborarea cu echipa de producție Urban Records. În acea perioadă l-a cunoscut pe Connect-R, alături de care a dezvoltat ulterior proiectul Soul Sistem.
De-a lungul anilor, Phelipe s-a remarcat atât ca interpret, cât și ca producător și compozitor. Printre piesele care i-au adus notorietate se numără „I Wanna Be I”, „Reason for Love”, „Văd cum mă privești”, „Ea nu vrea” și „Chiar dacă ai plecat”.
Artistul a lucrat și pentru alți cântăreți cunoscuți din România, contribuind la proiecte muzicale semnate de Delia, Cristina Rus, Connect-R, DJ Rynno & Sylvia și Nick Kamarera. De asemenea, a avut colaborări cu Loredana Groza și trupa Alb Negru.
În aceste momente dificile, familia artistului trece printr-o pierdere dureroasă, în timp ce circumstanțele morții lui Viorel rămân, deocamdată, neelucidate.