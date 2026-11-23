Scris de Georgiana Balaban Publicat: 23 nov. 2026, 20:54

Tragedie în familia cântărețului Phelipe, cunoscut publicului și sub numele real de Aurel Filip. Fratele artistului, Viorel, ar fi fost găsit fără viață în cabina camionului pe care îl conducea în Germania. Bărbatul lucra ca șofer de TIR, iar vestea dispariției sale a provocat o suferință profundă în rândul familiei și al celor apropiați.

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