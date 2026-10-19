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Céline Dion are propria Barbie. Păpușa reproduce rochia de la Oscarurile din 1998
Păpușa Barbie inspirată de Céline Dion, cu rochia albastră purtată la Oscarurile din 1998.
Publicat19 oct. 2026, 13:09
Actualizat19 oct. 2026, 14:04
Céline Dion a fost omagiată de Mattel cu o păpușă Barbie inspirată de una dintre cele mai cunoscute apariții ale sale, la gala Oscar din 1998. Figurina reproduce ținuta purtată de artistă atunci când a interpretat piesa „My Heart Will Go On”, de pe coloana sonoră a filmului „Titanic”. Lansarea vine în aceeași perioadă în care cântăreața canadiană a revenit pe scenă, cu o serie de concerte la Paris, programate până în mai 2027.
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