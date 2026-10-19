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Céline Dion are propria Barbie. Păpușa reproduce rochia de la Oscarurile din 1998

Păpușa Barbie inspirată de Céline Dion, cu rochia albastră purtată la Oscarurile din 1998.

Păpușa Barbie inspirată de Céline Dion, cu rochia albastră purtată la Oscarurile din 1998.

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 oct. 2026, 13:09
Actualizat19 oct. 2026, 14:04

Céline Dion a fost omagiată de Mattel cu o păpușă Barbie inspirată de una dintre cele mai cunoscute apariții ale sale, la gala Oscar din 1998. Figurina reproduce ținuta purtată de artistă atunci când a interpretat piesa „My Heart Will Go On”, de pe coloana sonoră a filmului „Titanic”. Lansarea vine în aceeași perioadă în care cântăreața canadiană a revenit pe scenă, cu o serie de concerte la Paris, programate până în mai 2027.

Cum arată păpușa Barbie inspirată de Céline Dion

Păpușa face parte din colecția Barbie Signature și recreează rochia albastru-închis, cu guler înalt și mâneci lungi, purtată de Céline Dion la ceremonia Oscarurilor din 1998. Ținuta este completată de un colier inspirat de celebrul „Inima Oceanului”, bijuteria asociată cu povestea din „Titanic”.

Figurina a fost pusă în vânzare prin platforma Mattel Creations, la un preț anunțat de 60 de dolari. Artista a declarat că se simte onorată de această recunoaștere, care leagă una dintre cele mai importante interpretări ale carierei sale de universul Barbie. 

Céline Dion revine pe scenă la Paris în 2027

După concertele programate în septembrie și octombrie 2026, Céline Dion va reveni la Plenitude Arena, în Nanterre, lângă Paris, pentru încă zece spectacole în mai 2027. Datele anunțate oficial sunt cuprinse între 8 și 29 mai.

Seria de concerte marchează revenirea artistei pe scenă după perioada în care și-a întrerupt activitatea din cauza sindromului persoanei rigide, o afecțiune neurologică rară despre care a vorbit public în 2022.

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