Céline Dion are propria Barbie. Păpușa reproduce rochia de la Oscarurile din 1998

Publicat 19 oct. 2026, 13:09 Actualizat 19 oct. 2026, 14:04

Céline Dion a fost omagiată de Mattel cu o păpușă Barbie inspirată de una dintre cele mai cunoscute apariții ale sale, la gala Oscar din 1998. Figurina reproduce ținuta purtată de artistă atunci când a interpretat piesa „My Heart Will Go On”, de pe coloana sonoră a filmului „Titanic”. Lansarea vine în aceeași perioadă în care cântăreața canadiană a revenit pe scenă, cu o serie de concerte la Paris, programate până în mai 2027.

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