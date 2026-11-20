Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 nov. 2026, 13:30

Leonardo DiCaprio și-a sărbătorit cea de-a 52-a aniversare printr-o petrecere exclusivistă, organizată la reședința sa din Beverly Hills. Evenimentul a reunit numeroase nume sonore din lumea filmului, a muzicii și a afacerilor, însă atenția fotografilor a fost atrasă și de un moment neașteptat: un microbuz alb din care au coborât zece tinere, îmbrăcate în ținute de petrecere.

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