Leonardo DiCaprio și-a sărbătorit cea de-a 52-a aniversare printr-o petrecere exclusivistă, organizată la reședința sa din Beverly Hills. Evenimentul a reunit numeroase nume sonore din lumea filmului, a muzicii și a afacerilor, însă atenția fotografilor a fost atrasă și de un moment neașteptat: un microbuz alb din care au coborât zece tinere, îmbrăcate în ținute de petrecere.
Imaginile surprinse în fața proprietății actorului au devenit rapid subiect de discuție. Potrivit publicației italiene Corriere della Sera, vehiculul a ajuns la poarta vilei în seara de sâmbătă, iar tinerele au intrat ulterior la evenimentul organizat cu ocazia aniversării lui DiCaprio.
Microbuzul cu zece tinere, una dintre atracțiile serii
Apariția grupului de invitate nu a trecut neobservată. Cele zece femei au coborât dintr-un microbuz alb, purtând ținute scurte și pantofi cu toc înalt. Cele mai multe au ales outfituri negre, în timp ce Courtney Boerner, cunoscută din emisiunea „Love Island”, a optat pentru o combinație vestimentară diferită.
Aceasta a purtat pantaloni scurți într-o nuanță deschisă, o bustieră albă și o geacă de piele asortată, completând ținuta cu accesorii roșii.
Momentul a fost surprins de fotografii aflați în fața locuinței actorului, care au urmărit sosirea invitaților pe parcursul întregii seri.
Jeff Bezos, Al Pacino și Justin Trudeau, printre invitații celebri
Dincolo de imaginile devenite virale, aniversarea lui Leonardo DiCaprio a fost un eveniment cu o listă impresionantă de participanți. Printre cei care au ajuns la vila actorului s-au numărat Jeff Bezos și partenera sa, Lauren Sánchez, dar și celebrul Al Pacino.
La petrecere au fost văzuți și prieteni sau colaboratori mai vechi ai actorului, precum Tobey Maguire și Jonah Hill. Lista vedetelor a fost completată de Orlando Bloom, Casey Affleck, însoțit de Caylee Cowan, Elizabeth Banks și Cara Delevingne.
Au mai participat Travis Barker, alături de copiii săi, Landon și Alabama, precum și rapperul 50 Cent, care le-a pregătit invitaților un moment muzical surpriză.
Un alt nume care a atras atenția a fost cel al fostului premier canadian Justin Trudeau. Prezența sa a fost remarcată și în contextul relației pe care o are cu artista Katy Perry, fosta parteneră a lui Orlando Bloom.
Unde a fost Vittoria Ceretti? Absența care a alimentat zvonurile
Unul dintre subiectele discutate după petrecere a fost lipsa imaginilor cu Vittoria Ceretti, iubita lui Leonardo DiCaprio. Modelul italian, care formează un cuplu cu actorul din 2023, nu a apărut în fotografiile și înregistrările video realizate în fața vilei.
Totuși, informații publicate de New York Post susțin că Ceretti ar fi fost prezentă la aniversare. Până în acest moment, absența sa din imaginile făcute publice nu reprezintă o confirmare a unor probleme în relația celor doi.
Subiectul a stârnit însă speculații, mai ales că la aniversarea precedentă a actorului modelul a fost fotografiată în timp ce îi aducea tortul.
Leonardo DiCaprio și gluma despre vârsta pe care o simte
Actorul a împlinit 52 de ani pe 11 noiembrie, însă pare să privească trecerea timpului cu umor. Într-un interviu acordat revistei Esquire în august 2025, regizorul Paul Thomas Anderson l-a întrebat ce vârstă ar spune că are dacă nu și-ar cunoaște vârsta reală.
DiCaprio a răspuns în glumă că s-ar simți ca un bărbat de 32 de ani, adăugând că, din punct de vedere emoțional, ar fi ajuns la 35 de ani în anul precedent.
Viața sentimentală a actorului este, de asemenea, urmărită constant de presa internațională. În jurul său a circulat de-a lungul timpului teoria potrivit căreia ar prefera partenere mai tinere și ar încheia relațiile atunci când acestea ajung la vârsta de 25 de ani. Relația cu Vittoria Ceretti, care are 28 de ani, a fost prezentată adesea drept o posibilă excepție de la această presupusă regulă.
Deocamdată, petrecerea de aniversare a lui Leonardo DiCaprio rămâne în atenția presei mondene atât prin lista impresionantă de invitați, cât și prin imaginile surprinse la intrarea în vila actorului.