Favoritul ediției din acest an este filmul \"One Battle After Another\", al americanului Paul Thomas Anderson, care a acumulat nouă nominalizări, inclusiv pentru distribuția sa formată din Leonardo DiCaprio, puertoricanul Benicio del Toro și tânărul star Chase Infiniti. Vor fi premiate și serialele TV, iar pentru prima dată va fi acordat un trofeu pentru podcast-uri, scrie Agerpres.ro.



Nikki Glaser va reveni pentru a doua oară în rolul de gazdă a galei, iar prezentatori de premii vor fi staruri precum Julia Roberts, Amanda Seyfried, Ana de Armas sau Mila Kunis.





Globurile de Aur sunt printre primele premii hollywoodiene din 2026, acordate înainte de cele mai importante distincții ale industriei cinematografice, premiile Oscar, care vor avea loc în martie.



Cei care votează Globurile de Aur nu au drept de vot la Oscaruri, dar un premiu la Globuri poate atrage atenția asupra potențialilor candidați la Oscar.



Câștigătorii Globurilor de Aur sunt aleși de peste 300 de jurnaliști din domeniul divertismentului, comparativ cu aproximativ 9.000 de votanți care aleg Oscarurile. În ultimii ani, corpul de votanți al Globurilor a fost extins, iar organizatorii au introdus reforme după critici privind lipsa de etică și diversitate.