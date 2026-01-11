Bolojan le‑a mulțumit credincioșilor pentru sprijinul oferit de-a lungul anilor și a subliniat rolul comunităților în dezvoltarea orașului: „Dacă Oradea s-a dezvoltat, este și datorită comunităților noastre, care fiecare a pus o piatră de temelie,” potrivit Bihoreanul.

Momentul cel mai comentat a venit însă după discurs, când pastorul a cerut întregii adunări să se ridice în picioare pentru o rugăciune specială dedicată premierului și celor aflați la conducerea țării.

VIDEO

Pastorul a rostit o rugăciune în care a subliniat că „niciun om nu poate sta în picioare prin propria înțelepciune” și a cerut ca premierul să primească „înțelepciunea care vine de sus”: „Doamne, te rog să pui peste dânsul înțelepciunea care vine de sus!”

De asemenea, el a afirmat că „niciun guvern nu poate rămâne în picioare prin propria forță”, cerând protecție pentru liderii României.