„Rusia a atins un nou nivel îngrozitor al crimelor de război şi crimelor împotriva umanităţii în atacurile sale împotriva civililor şi infrastructurii civile din Ucraina”, denunţă ambasadorul Ucrainei la ONU, Andrii Melnik, în scrisoarea prin care solicită convocarea reuniunii, document consultat de AFP.

Cererea sa a fost susţinută de şase membri ai Consiliului – Franţa, Regatul Unit, Letonia, Danemarca, Grecia şi Liberia – au precizat surse diplomatice pentru AFP.

Noi lovituri ruseşti în noaptea de joi spre vineri au lăsat fără încălzire jumătate dintre clădirile rezidenţiale din Kiev, determinându-l pe primarul capitalei ucrainene să le ceară vineri locuitorilor să evacueze „temporar” oraşul.

O nouă noapte de bombardamente a marcat, de asemenea, utilizarea – pentru a doua oară de la începutul războiului, în februarie 2022 – a rachetei balistice ruseşti de ultimă generaţie Oreşnik, în vestul Ucrainei.