Un nou coronavirus descoperit la lilieci în Thailanda. Ce spun autoritățile despre amenințarea unui nou focar

O nouă tulpină de coronavirus a fost identificată la lilieci în Thailanda, însă până în prezent nu a fost raportat niciun caz de infectare umană, a anunțat luni Ministerul Economiei și Societății Digitale din Bangkok.

Centrul Anti-Știri False din Thailanda a confirmat informațiile după ce monitorizarea rețelelor de socializare a arătat că descoperirea a generat îngrijorare publică semnificativă. Potrivit cercetătorilor, noul virus este înrudit cu SARS-CoV-2, însă capacitatea sa de a infecta oamenii este considerabil mai redusă față de COVID-19.

„Această tulpină este mai puțin patogenă și transmisibilă decât COVID-19. În plus, vaccinurile împotriva COVID-19 rămân eficiente în reducerea severității bolii. Amenințarea unui focar este scăzută”, a transmis agenția într-un comunicat oficial.

Cu toate acestea, autoritățile thailandeze au intensificat măsurile de supraveghere. Unele regiuni, precum Krabi și Phang Nga, au reintroduce protocoale sanitare, inclusiv obligativitatea purtării măștii.

Pe plan internațional, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat că răspândirea hantavirusului în rândul pasagerilor navei de croazieră MV Hondius, în Atlantic, nu reprezintă semnalul declanșării unei noi pandemii de coronavirus.