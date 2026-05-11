Câți pași trebuie să faci zilnic pentru a-ți menține greutatea ideală. Ce arată un nou studiu

Un nou studiu arată că persoanele care au slăbit și vor să își mențină greutatea nu trebuie neapărat să atingă celebrul prag de 10.000 de pași pe zi. Cercetătorii spun că aproximativ 8.500 de pași zilnic pot fi suficienți pentru a reduce riscul de a pune kilogramele la loc.

Analiza, realizată de Asociația Europeană pentru Studiul Obezității, evidențiază dificultatea menținerii rezultatelor după o cură de slăbire. Potrivit specialiștilor, majoritatea persoanelor care pierd în greutate recâștigă ulterior o parte sau chiar toate kilogramele eliminate.

„Aproximativ 80% dintre persoanele supraponderale sau obeze care slăbesc ajung să recâștige o parte sau toată greutatea în decurs de trei până la cinci ani”, a explicat Marwan El Ghoch, coautor al studiului și cercetător la Universitatea din Modena și Reggio Emilia, citat de un post Tv, scrie Adevarul.

Aproximativ 8.500 de pași pe zi pot ajuta la menținerea greutății

Pentru realizarea cercetării, specialiștii au analizat mai multe studii clinice la care au participat aproape 4.000 de persoane.

Participanții care au combinat dieta cu un nivel mai ridicat de activitate fizică au ajuns la o medie de 8.454 de pași pe zi și au pierdut, în medie, aproximativ 4,39% din greutatea corporală, adică în jur de patru kilograme.

Cercetătorii recomandă ca acest nivel de activitate să fie menținut și după perioada de slăbire, pentru a preveni recăpătarea kilogramelor pierdute.

Obezitatea continuă să crească la nivel mondial

Autorii studiului avertizează că obezitatea rămâne o problemă majoră de sănătate publică. Potrivit estimărilor World Obesity Federation, rata obezității la nivel global ar putea ajunge la 30% până în anul 2035.

Excesul de greutate este asociat cu numeroase afecțiuni medicale și poate afecta atât sănătatea fizică, cât și pe cea psihică. În plus, specialiștii atrag atenția că obezitatea pune o presiune tot mai mare asupra sistemelor medicale.

Datele incluse în studiu arată că persoanele cu obezitate prezintă un risc cu aproximativ 70% mai mare de a dezvolta infecții severe, iar una din zece decese cauzate de boli infecțioase ar putea avea legătură cu excesul de greutate.

Deși Organizația Mondială a Sănătății și-a propus limitarea creșterii obezității la nivelurile din 2010, niciun stat european nu a reușit până acum să atingă acest obiectiv.

