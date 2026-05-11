PNL acuză PSD că a aruncat România în criză fără să vină cu soluții: „Fiecare zi pierdută costă țara”

Sursă: Realitatea.net

PNL lansează un nou atac dur la adresa PSD, acuzându-i pe social-democrați că au provocat o criză politică majoră fără să prezinte românilor nicio soluție concretă și rapidă pentru guvernarea țării. Liberalii subliniază că au trecut 18 zile de la retragerea miniștrilor PSD din Guvern și 6 zile de la moțiunea de cenzură, însă social-democrașii „nu a venit cu absolut nimic”.

Potrivit PNL, social-democrații au „demolat o majoritate funcțională” fără să prezinte un plan de guvernare sau măcar o direcție clară pentru perioada următoare. „Fiecare zi în care această criză este menținută artificial costă România — costă nivelul de trai, costă stabilitatea economică, costă investițiile și capacitatea statului de a lua decizii importante”, transmit liberalii.

PNL- „PSD are obligația să spună ce soluții a dus la Cotroceni”

PNL cere PSD să facă public ce propuneri a prezentat la consultările de la Palatul Cotroceni. „Românii au dreptul să știe dacă există un plan real de guvernare sau dacă totul este doar un joc politic iresponsabil”, afirmă liberalii.

Aceștia reamintesc că, timp de 10 luni, PSD nu ar fi venit cu alternative la propriul program de guvernare, deși a girat în Coaliție măsuri „nepopulare, dar necesare”. În opinia PNL, social-democrații au încercat să se delimiteze public de propriile decizii, pregătind terenul pentru ruptura politică.

PNL - „Dacă PSD nu are soluții, să recunoască public”

Liberalii susțin că PSD trebuie să își asume responsabilitatea pentru criza declanșată. „Nu poți provoca o criză majoră și apoi să lași țara suspendată în incertitudine”, se arată în mesajul PNL.