Discuții curciale la Parlament. Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor negociază guvernul de tranziție
Kelemen Hunor
Liderii PSD și UDMR, Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor, sunt într-o întâlnire la Parlament pentru a discuta scenariile privind formarea unui guvern de tranziție, după ce Executivul condus de Ilie Bolojan a fost demis săptămâna trecută, prin moțiune de cenzură.
Reporter: Bună ziua, domnule președinte! Vorbiți un pic cu noi? Cum arată discuția de astăzi de la domnul Grindeanu?
Kelemen Hunor: Nu știu... m-a sunat domnul Grindeanu și m-a rugat, dacă sunt prin zonă, să bem o cafea. Și merg să bem o cafea, vă spun după aceea.
Reporter: Lungă sau scurtă?
Kelemen Hunor: Da...
Reporter: Espresso sau de asta mai...? Cum vedeți un guvern minoritar cu PSD-ul, domnule Hunor?
Kelemen Hunor intră pe ușă fără a mai răspunde la ultima întrebare.
