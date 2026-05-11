Discuții curciale la Parlament. Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor negociază guvernul de tranziție

Sursă: Realitatea.Net

Liderii PSD și UDMR, Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor, sunt într-o întâlnire la Parlament pentru a discuta scenariile privind formarea unui guvern de tranziție, după ce Executivul condus de Ilie Bolojan a fost demis săptămâna trecută, prin moțiune de cenzură.

Reporter: Bună ziua, domnule președinte! Vorbiți un pic cu noi? Cum arată discuția de astăzi de la domnul Grindeanu?

Kelemen Hunor: Nu știu... m-a sunat domnul Grindeanu și m-a rugat, dacă sunt prin zonă, să bem o cafea. Și merg să bem o cafea, vă spun după aceea.

Reporter: Lungă sau scurtă?

Kelemen Hunor: Da...

Reporter: Espresso sau de asta mai...? Cum vedeți un guvern minoritar cu PSD-ul, domnule Hunor?

Kelemen Hunor intră pe ușă fără a mai răspunde la ultima întrebare.