Tânăr de 27 de ani, găsit mort într-o cabină dezafectată lângă stația CF Reșița Nord

Un tânăr de 27 de ani a fost găsit decedat luni dimineață într-o cabină dezafectată situată în apropierea stației CF Reșița Nord. Polițiștii au fost sesizați la ora 07:16, printr-un apel la 112, cu privire la prezența unei persoane fără semne vitale în zonă, relatează publicația locală Banatulmeu.ro.

La fața locului au intervenit polițiști din cadrul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Caraș-Severin, pompieri ai ISU Caraș-Severin și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță. Medicul sosit la intervenție a constatat decesul tânărului.

Potrivit primelor verificări, pe trupul bărbatului nu au fost identificate urme vizibile de violență, iar până în acest moment nu există suspiciuni privind cauza morții.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reșița, într-un dosar penal deschis pentru ucidere din culpă, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs decesul.