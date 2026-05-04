Claudiu Manda: ”Moţiunea trece cu mai multe voturi decât numărul de semnături”

Claudiu Manda, secretarul general al PSD, a declarat luni, cu o zi înainte de votul moţiunii de cenzură, că va trece cu mai multe voturi decât numărul de semnături.

"România a ajuns într-un punct în care actuala formulă de guvernare nu mai răspunde nevoilor reale ale oamenilor. Iar mâine, Partidul Social Democrat face un pas necesar pentru a închide această etapă şi pentru a crea premisele unei guvernări funcţionale, care să oprească deteriorarea nivelului de trai", a scris Claudiu Manda, într-o postare pe Facebook.

Secretarul general al PSD a ținut să precizeze faptul că "avem nevoie de decizii rapide şi asumate din partea tuturor liderilor pentru a construi o majoritate pro-europeană, capabilă să guverneze stabil şi predictibil, cu rezultate concrete pentru oameni. Nu este despre un partid sau un lider, ci despre corectarea unei direcţii care nu mai funcţionează".

"România are nevoie de un guvern care protejează veniturile oamenilor, accelerează investiţiile şi oferă o direcţie clară economiei, corectând dezechilibrele fără a pune presiune suplimentară pe oameni", a mai spus europarlamentarul PSD.

Totodată, Claudiu Manda a menționat că "moţiunea trece cu mai multe voturi decât numărul de semnături".