Îmbătrânirea nu are loc treptat ci în două etape bruște. Care sunt acestea, conform unui studiu

Procesul de îmbătrânire nu are loc treptat, ci include două momente de schimbări bruște. Iată ce arată un nou studiu.

Un studiu publicat în 2024 evidențiază faptul că procesul de îmbătrânire nu are loc doar treptat, ci include și două momente de schimbări bruște, în jurul vârstelor de 44 și 60 de ani, potrivit Science Alert.

„Nu ne schimbăm doar gradual în timp; există și transformări cu adevărat dramatice”, a explicat Michael Snyder, la momentul publicării cercetării. Potrivit acestuia, mijlocul decadei a patra de viață și începutul celei de-a șaptea reprezintă perioade-cheie în care organismul trece prin modificări semnificative, indiferent de tipul de molecule analizate.

Îmbătrânirea este un proces complex, asociat cu un risc crescut de apariție a unor boli, iar echipa coordonată de Snyder a analizat în detaliu mecanismele biologice implicate, cu scopul de a îmbunătăți prevenția și tratamentul acestora.

Cercetarea a inclus monitorizarea a 108 adulți, care au furnizat probe biologice la intervale regulate, pe parcursul mai multor ani. Analizele au arătat că, în cazul unor afecțiuni precum boala Alzheimer sau bolile cardiovasculare, riscul nu crește constant, ci înregistrează creșteri accentuate după anumite praguri de vârstă.

Pentru a înțelege mai bine aceste schimbări, oamenii de știință au studiat biomarkerii îmbătrânirii, analizând o gamă largă de biomolecule, inclusiv ARN, proteine, lipide și microbiomul din intestin, piele, nas și cavitatea bucală. În total, au fost evaluate peste 135.000 de caracteristici biologice.

Participanții au oferit, în medie, 47 de probe fiecare, pe o perioadă de aproximativ 626 de zile, iar unul dintre voluntari a furnizat nu mai puțin de 367 de mostre. Volumul total de informații a depășit 246 de miliarde de puncte de date, permițând identificarea unor tipare relevante în procesul de îmbătrânire.

Rezultatele confirmă concluziile unor studii anterioare, care au indicat că modificările moleculare asociate îmbătrânirii nu sunt liniare, ci apar în etape distincte, atât la oameni, cât și la animale de laborator.

