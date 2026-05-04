Tânăr de 25 de ani, mort în Suceava după ce s-a electrocutat în timp ce curăța o fântână
Tânăr electrocutat
Un accident cumplit a avut loc în localitatea Pătrăuți, unde un tânăr de doar 25 de ani și-a pierdut viața în condiții dramatice. Incidentul s-a produs în timpul unor lucrări de întreținere a unei fântâni, transformând o activitate obișnuită într-o tragedie.
Electrocutare fatală în timpul lucrărilor
Potrivit primelor informații, tânărul efectua lucrări de curățare a fântânii, folosind un sistem cu scripete acționat electric. La un moment dat, acesta ar fi intrat în contact cu un cablu electric, moment în care s-a produs electrocutarea.
Impactul a fost fatal, iar victima nu a mai putut fi salvată, decesul survenind pe loc.
Intervenția autorităților
La fața locului au intervenit echipaje de urgență, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Cazul a fost preluat de polițiști, care au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs incidentul.
Oamenii legii analizează toate circumstanțele în care s-a produs tragedia, inclusiv condițiile de lucru și modul în care era instalat sistemul electric folosit la fântână.
