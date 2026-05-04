Realitatea.NET
Actual· 1 min citire

Tânăr de 25 de ani, mort în Suceava după ce s-a electrocutat în timp ce curăța o fântână

4 mai 2026, 12:13
Actualizat: 4 mai 2026, 12:13
Tânăr electrocutat

Tânăr electrocutat

Articol scris de Ana Maria Județ
Sursă: Realitatea.net

Un accident cumplit a avut loc în localitatea Pătrăuți, unde un tânăr de doar 25 de ani și-a pierdut viața în condiții dramatice. Incidentul s-a produs în timpul unor lucrări de întreținere a unei fântâni, transformând o activitate obișnuită într-o tragedie.

Electrocutare fatală în timpul lucrărilor

Potrivit primelor informații, tânărul efectua lucrări de curățare a fântânii, folosind un sistem cu scripete acționat electric. La un moment dat, acesta ar fi intrat în contact cu un cablu electric, moment în care s-a produs electrocutarea.

Impactul a fost fatal, iar victima nu a mai putut fi salvată, decesul survenind pe loc.

Intervenția autorităților

La fața locului au intervenit echipaje de urgență, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Cazul a fost preluat de polițiști, care au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs incidentul.

Oamenii legii analizează toate circumstanțele în care s-a produs tragedia, inclusiv condițiile de lucru și modul în care era instalat sistemul electric folosit la fântână.

Citește și:

Mai multe articole despre

tanar mort

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Actual

Mai Multe