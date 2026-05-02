Rutina zilnică îți poate afecta inima mai mult decât crezi: ce greșeli ar trebui să eviți

Sursă: Realitatea.Net

Nu doar stresul sau alimentația dezechilibrată îți pot pune inima în pericol, ci și gesturile aparent banale din viața de zi cu zi, care, în timp, duc la dezechilibre.

Sedentarismul – cel mai tăcut inamic al inimii

Una dintre cele mai frecvente greșeli este lipsa mișcării. Statul prelungit pe scaun, fie la birou, fie acasă, reduce circulația sângelui și afectează funcționarea sistemului cardiovascular. Chiar dacă mergi la sală de câteva ori pe săptămână, perioadele lungi de inactivitate pot anula o parte din beneficii.

Inima este un mușchi care are nevoie de activitate constantă. Lipsa mișcării duce la creșterea tensiunii arteriale, la acumularea de colesterol și la un risc mai mare de boli cardiovasculare.

Consumul excesiv de sare

Sarea este prezentă în aproape toate alimentele procesate, iar consumul zilnic depășește adesea limitele recomandate fără să îți dai seama.

Un aport ridicat de sodiu crește tensiunea arterială, iar acest lucru pune o presiune constantă asupra inimii.

Problema nu este doar sarea adăugată în mâncare, ci și cea ascunsă în produse precum mezeluri, sosuri, snacks-uri sau mâncăruri gata preparate. Pe termen lung, acest obicei poate afecta serios sănătatea cardiovasculară.

Lipsa somnului de calitate

Somnul nu este un lux, ci o necesitate pentru funcționarea corectă a organismului. Atunci când dormi prea puțin sau ai un somn fragmentat, corpul rămâne într-o stare de stres constant.

Acest lucru duce la creșterea tensiunii arteriale, la dezechilibre hormonale și la inflamație, toate fiind factori de risc pentru afecțiuni cardiace. Un program de somn neregulat poate avea un impact mai mare decât crezi asupra inimii tale.

Stresul constant și necontrolat

Stresul zilnic, chiar și atunci când nu este extrem, afectează direct sănătatea inimii. În situații de stres, corpul eliberează hormoni care cresc ritmul cardiac și tensiunea arterială.

Problema apare atunci când această stare devine permanentă.

Citește continuarea pe Eva.ro