Clinica din București unde o pacientă a murit după un lifting a fost închisă de autorități

Ministerul Sănătății a dispus închiderea și retragerea autorizației sanitare pentru clinica din București unde o femeie și-a pierdut viața după o intervenție de lifting facial. Autoritățile au stabilit că unitatea medicală nu mai îndeplinește condițiile de funcționare. Ancheta penală continuă pentru a stabili circumstanțele exacte ale decesului.

După ce primele verificări au fost îngreunate de faptul că sediul clinicii era închis, inspectorii sanitari au reușit să finalizeze controlul legal, scoțând la iveală deficiențe de o gravitate extremă. Ministerul Sănătății a acționat drastic, dispunând închiderea imediată a cabinetului medical și retragerea Autorizației Sanitare de Funcționare.

Nereguli grave și sancțiuni record

Sancțiunile financiare aplicate de inspectori se ridică la suma de 70.000 de lei, conform normelor prevăzute de HG 857/2011. Această sumă cumulată reflectă o serie de abateri majore de la standardele de siguranță medicală, printre care se numără nerespectarea protocoalelor de sterilizare a instrumentarului și încălcarea normelor elementare de igienă. Mai mult, unitatea nu respecta dotările obligatorii prevăzute de lege și nici circuitele funcționale necesare pentru a preveni riscurile sanitare, transformând actul medical într-un real pericol pentru pacienți.

Cronologia tragediei de la liftingul facial

Victima, o femeie de 45 de ani venită special din Râmnicu Vâlcea pentru această procedură estetică, și-a pierdut viața în urma unor complicații severe apărute chiar în timpul intervenției. Potrivit informațiilor din anchetă, starea pacientei s-a degradat brusc în timpul liftingului, moment în care medicul curant a solicitat ajutor prin serviciul de urgență 112. Deși a fost preluată rapid de o ambulanță și transportată la un spital de urgență pentru îngrijiri avansate, eforturile medicilor au fost zadarnice, decesul fiind declarat la scurt timp după internare.

Anchete paralele ale Poliției și Colegiului Medicilor

Cazul a generat o mobilizare masivă a instituțiilor de control și a organelor de urmărire penală. Poliția Capitalei desfășoară cercetări amănunțite pentru a stabili cu exactitate lanțul evenimentelor care au condus la decesul femeii. În paralel, Colegiul Medicilor s-a autosesizat și a demarat propria investigație pentru a verifica dacă au fost respectate protocoalele de specialitate și dacă există elemente de malpraxis sau neglijență profesională. Toate aceste demersuri vizează clarificarea responsabilităților într-un incident care a șocat opinia publică prin condițiile improprii descoperite în clinica de estetică.