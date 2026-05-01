Marinarii români capturați de iranieni, închiși în cabine. „Nu știu dacă mai ajung acasă”

Apar noi informații în cazul marinarilor români de pe nava capturată de Iran. Unul dintre ei a reușit să ia legătura cu reprezentanții unei companii de navigație din Constanța și a transmis că nu știe când sau dacă mai ajunge acasă.

Cei patru marinari sunt ținuți sechestrați în cabine, dar au acces la hrană și apă și li se permit conversații scurte cu familiile lor, anunță liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor. Situația rămâne însă neclară, mai transmit autoritățile.

Cei patru români ținuți sechestrați pe nava capturată de iranieni nu făceau parte din echipajul navei, ci din echipa de reparații. „Situația lor este destul de incertă.” anunță liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor. Tot el mai precizează că „sunt la bord, ținuți în cabine. Le dau să vorbească cu familiile în fiecare zi câte 30 de minute. Le-au confiscat telefoanele. Au mâncare, au apă. Nu se știe de ce au fost capturați", a mai transmis Adrian Mihălcioiu.



Cu o reacție a ieșit și ministrul de Externe. „Echipa noastră consulară este în contact, nu cu ei direct, ci cu echipa vasului respectiv. Când s-ar putea întoarce acasă depinde de momentul în care o să fie final deblocat traficul prin Strâmtoarea Ormuz.” a spus Oana Țoiu.



Între timp, însă, cei patru români ținuți sechestrați de iranieni se tem pentru viețile lor. Imediat după capturare, unul dintre ei a contactat reprezentanții unei companii de navigație din Constanța și a transmis că nu știe când sau dacă mai ajunge acasă.