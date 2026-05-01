Ce riscuri ascund micii consumați în exces și combinați cu berea. Avertisment din partea specialiștilor

Consumul exagerat de mici și bere, mai ales în perioada de 1 Mai, poate transforma o zi de relaxare într-o experiență neplăcută, avertizează medicii. Specialiștii atrag atenția asupra efectelor pe care le pot avea asupra organismului atât cantitățile mari de carne tocată, cât și asocierea acesteia cu alcoolul.

Ce conțin micii și cum afectează organismul

Micii, nelipsiți de pe grătarele românilor, sunt preparați dintr-un amestec de carne de vită, porc și oaie, la care se adaugă condimente precum usturoiul, cimbrul sau bicarbonatul. Un singur mic poate ajunge la 150–200 de calorii și conține cantități ridicate de grăsimi saturate și sare.

Consumați ocazional, nu reprezintă o problemă pentru persoanele sănătoase. Însă, în exces, pot crește riscul de boli cardiovasculare, pot afecta rinichii și pot agrava afecțiuni digestive existente. De asemenea, aportul mare de proteine animale poate pune presiune suplimentară pe rinichi, mai ales în cazul persoanelor cu probleme preexistente.

Combinația cu berea, dificilă pentru digestie

Asocierea clasică de mici cu bere poate fi greu de tolerat pentru sistemul digestiv. Grăsimile încetinesc digestia, iar alcoolul irită mucoasa gastrică și stimulează producția de acid gastric.

Această combinație poate duce la arsuri, balonare sau chiar episoade de gastrită, în special la persoanele sensibile. Pe termen lung, consumul frecvent și în cantități mari poate favoriza apariția unor afecțiuni digestive cronice.

Riscurile cărnii arse pe grătar

Un alt pericol apare atunci când carnea este gătită la temperaturi foarte ridicate sau direct în flacără. În aceste condiții, se pot forma compuși chimici precum aminele heterociclice și hidrocarburile aromatice policiclice, care, potrivit unor studii, pot avea efecte negative asupra sănătății.

Pentru a reduce riscurile, se recomandă prepararea cărnii la temperaturi moderate și evitarea porțiunilor arse.

Efectele consumului excesiv de alcool

Berea, deși populară în această perioadă, poate deveni periculoasă atunci când este consumată în exces. Ficatul este primul afectat, iar în timp pot apărea probleme precum ficatul gras, hepatita alcoolică sau chiar ciroza.

În plus, combinarea berii cu băuturi alcoolice mai tari crește rapid cantitatea de alcool din organism, mai ales în condiții de căldură și deshidratare, ceea ce poate duce la situații medicale serioase.

Atenție și la muștar

Muștarul, adesea servit alături de mici, poate ascunde și el riscuri dacă este ales din variantele procesate. Produsele din comerț pot conține zahăr adăugat, conservanți și cantități mari de sare. Este recomandată verificarea etichetelor și alegerea unor variante cu ingrediente simple și cât mai puține adaosuri.

Mișcarea după masă contează

După o masă consistentă, sedentarismul poate accentua disconfortul digestiv și poate influența negativ nivelul glicemiei. O plimbare ușoară după masă poate ajuta digestia și poate reduce efectele negative ale exceselor alimentare, mai susțin specialiștii.

Realitatea.NET | Ce recomandă un gastroenterolog să faci imediat după trezire pentru a-ți stimula metabolismul și digestia



