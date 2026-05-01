Aglomerație în creștere pe drumurile spre litoral: unde se înregistrează cel mai intens trafic

Sursă: Realitatea.Net

Românii au luat drumul mării chiar de 1 Mai. Reprezentanții Inspectoratul de Poliție al Județului (IPJ) Constanța anunță o ușoară creștere a valorilor de trafic pe Autostrada A2 București–Constanța, precum și pe DN39, DN2A și DN22, fără a se înregistra blocaje.

”În prezent, circulaţia pe principalele artere rutiere se desfăşoară în condiţii optime, sub un cer senin şi pe un carosabil uscat, ceea ce facilitează o deplasare sigură către staţiuni.

Pe Autostrada A2 Bucureşti-Constanţa, fluxul de vehicule este constant, înregistrându-se valori de trafic în uşoară creştere. Totodată, se observă o creştere progresivă a traficului pe DN39, DN2A şi DN22, fără a fi înregistrate blocaje în acest moment”, au transmis reprezentanţii IPJ Constanţa.



Ei au precizat că poliţiştii rutieri fac un apel la calm şi maturitate în trafic.



De asemenea, echipajele de poliţie rămân mobilizate în teren pentru monitorizarea fluxurilor şi acordarea de sprijin tuturor celor care tranzitează judeţul Constanţa.