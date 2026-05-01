Planurile lui Bolojan, dacă moțiunea de cenzură va trece, dar și în cazul în care va pica

Premierul Ilie Bolojan, președintele PNL, a declarat vineri că, în cazul în care moțiunea de cenzură nu va fi votată în Parlament, Guvernul va funcționa în condiții normale, dar va fi nevoie de consultări parlamentare pentru găsirea unei formule de susținere stabile, având în vedere că România are câteva priorități de îndeplinit în perioada imediat următoare.

''Dacă moțiunea nu trece, Guvernul funcționează în condiții normale. Asta înseamnă că e nevoie în perioada următoare de consultări parlamentare în așa fel încât și în această situație să se găsească o formulă de susținere stabilă, relativ stabilă, pentru că avem câteva priorități de îndeplinit, ca țară, indiferent cine este la guvernare'', a spus Ilie Bolojan, vineri, într-o conferință de presă la sediul PNL Suceva.



El a explicat că cele mai importante priorități pe termen scurt sunt legate de accesarea fondurilor PNRR, condiționată de îndeplinirea jaloanelor de reformă asumate de România, unde va fi nevoie și de sprijin parlamentar pentru adoptarea unor legi, și, pe de altă parte, finalizarea investițiilor până la finalul lunii august, în vederea absorbției efective a banilor.



Referitor la varianta în care moțiunea de cenzură va fi votată în Parlament, el a arătat că se va aplica procedura constituțională standard.



''În cazul în care săptămâna viitoare moțiunea va trece, așa cum este procedura constituțională, Guvernul rămâne în funcție sub forma unui interimat, dublat de validarea unui nou Guvern, iar pentru validarea unui nou Guvern se va aplica procedura constituțională. Partidele vor participa la consultări cu președintele României, vor putea face propuneri, iar președintele României, analizând propunerile, va încredința unui premier formarea Guvernului. Aceasta este ipoteza standard care este prevăzută constituțional'', a declarat Bolojan.