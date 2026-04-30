Mihaela Rădulescu, atac DUR la familia lui Felix Baumgartner. Cum își apară cariera?

Sursă: Realitatea PLUS

Mihaela Rădulescu iese din nou la atac la adresa familiei lui Felix Baumgartner. Asta după ce mama fostului său partener a acuzat-o pe vedetă că s-a folosit de banii lui. Într-un mesaj acid publicat pe rețelele de socializare, Mihaela Rădulescu a făcut o listă detaliată a realizărilor din ultimii 11 ani. Și a subliniat că succesul său nu are nicio legătură cu averea fostului partener de viață.

Mihaela Rădulescu răspunde criticilor

În mesajul publicat pe rețelele sociale, vedeta susține că nu i s-a permis timp de opt luni să revină în locuințele din Elveția pe care le împărțea cu partenerul său: nici măcar pentru a-și recupera lucrurile personale sau pentru a avea grijă de animale.

„Pentru presa din Austria și pentru alți austrieci confuzi, inclusiv familia lui Felix Baumgartner. Am început la 18 ani și nu m-am oprit niciodată să-mi câștig singură banii, faima, premiile și toate celelalte. V-am făcut o listă cu ce am făcut doar în ultimii 11 ani.” așa începe mesajul Mihaelei Rădulescu publicat pe Instagram.

În mesajul său, Mihaela Rădulescu își apără totodată cariera și răspunde criticilor:

„Jurat, prezentatoare, concurentă la «Fort Boyard», aproximativ 20 de coperți de reviste, mi-am deschis propria afacere, am participat la maratoane, am prezentat Global Citizen Forum în Monaco și peste 25 de evenimente corporate în România, am primit câteva premii, am scris câteva cărți, speaker motivațional pentru unele companii mari din România și am câștigat bani frumoși din toate astea. Nimeni nu m-a susținut mai mult decât el. Era al naibii de mândru de fiecare realizare a mea, așa cum eram și eu de-ale lui. Și să nu mă faceți să povestesc ce am făcut și în ceilalți 25 de ani de carieră!” a mai scris Mihaela Rădulescu, în mediul online.

Mihaela Rădulescu a precizat totodată că nu a intentat niciun proces împotriva familiei.