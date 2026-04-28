Vlad Pascu, autorul unui accident soldat cu doi morți, trimis în judecată în alt dosar, alături de mama sa

Vlad Pascu, autorul teribilului accident rutier din localitatea 2 Mai, în care doi tineri și-au pierdut viața, a fost trimis în judecată în alt dosar, de data aceasta alături de mama sa. Reclamată este fosta prietenă a lui Pascu.

Vlad Pascu și mama sa, Miruna, au fost trimiși în judecată într-un nou dosar, de această dată pentru trafic de droguri, instrumentat de DIICOT.

Potrivit acuzației, cei doi ar fi acționat „în formă continuată, cu încălcarea prevederilor Legii 143 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri”, potrivit Ziarul Amprenta.

Parte civilă în dosar este Rebecca Lăzărescu, fosta prietenă a lui Pascu.

