Descinderi în forță, cu sute de mascați, în județele Dâmbovița și Ilfov - VIDEO

Sursă: Realitatea.net

Descinderi în forță, marți dimineață, în Dâmbovița și Ilfov. Peste 250 de polițiști și jandarmi au intrat simultan în 18 locații, într-un dosar de proxenetism, șantaj și camătă. Surse judiciare spun că operațiunea îi vizează pe membrii Clanului „Valetul”.

Perchezițiile au fost coordonate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște și au avut loc în Târgoviște, dar și în comunele Răzvad, Gura Ocniței și Dragomirești, precum și în județul Ilfov, transmiste Poliția Română.

După descinderi, anchetatorii vor pune în executare 20 de mandate de aducere la audieri a unor suspecți.

În acțiune sunt implicați polițiști de la investigații criminale și criminalistică, luptători ai Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale din cadrul IGPR, echipe ale serviciilor pentru acțiuni speciale din Dâmbovița, Argeș și Prahova, precum și jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Dâmbovița.

Advertising