Control Antifraudă la o casă de schimb valutar din Suceava. Peste 300.000 de euro și alte valute, confiscate după descoperirea unor nereguli grave

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 13 iun. 2026, 11:03

O acțiune desfășurată de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală la o casă de schimb valutar din județul Suceava s-a soldat cu confiscarea unor importante sume de bani și sancționarea societății comerciale cu o amendă considerabilă.

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