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Justitie· 1 min citire

Control Antifraudă la o casă de schimb valutar din Suceava. Peste 300.000 de euro și alte valute, confiscate după descoperirea unor nereguli grave

ANAF

ANAF

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 13 iun. 2026, 11:03

O acțiune desfășurată de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală la o casă de schimb valutar din județul Suceava s-a soldat cu confiscarea unor importante sume de bani și sancționarea societății comerciale cu o amendă considerabilă.

În urma verificărilor, autoritățile au descoperit mai multe nereguli privind evidențierea operațiunilor de schimb valutar și proveniența unor disponibilități bănești aflate în unitate.

Tranzacții fără bon fiscal și bani fără documente justificative

Potrivit inspectorilor, o parte din sumele identificate proveneau din operațiuni de cumpărare de valută pentru care nu au fost emise documentele fiscale obligatorii. De asemenea, în cadrul controlului au fost găsite disponibilități bănești introduse în casa de schimb fără documente justificative care să ateste proveniența acestora.

Neregulile constatate au determinat aplicarea măsurilor prevăzute de legislația fiscală și financiară în vigoare.

Valute confiscate în urma controlului

În urma verificărilor, inspectorii Antifraudă au dispus confiscarea unor sume importante aflate în posesia operatorului economic:

211.670 de euro;

35.320 de franci elvețieni;

42.534 de dolari americani;

22.140 de lire sterline.

Valoarea totală a sumelor ridicate este una semnificativă și reprezintă una dintre cele mai importante confiscări realizate în cadrul unor controale recente la operatori economici din domeniul schimbului valutar.

Amendă de 60.000 de lei pentru societatea verificată

Pe lângă măsura confiscării sumelor de bani, inspectorii au aplicat societății comerciale și o sancțiune contravențională în valoare de 60.000 de lei.

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