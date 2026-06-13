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Justitie· 1 min citire
Control Antifraudă la o casă de schimb valutar din Suceava. Peste 300.000 de euro și alte valute, confiscate după descoperirea unor nereguli grave
ANAF
O acțiune desfășurată de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală la o casă de schimb valutar din județul Suceava s-a soldat cu confiscarea unor importante sume de bani și sancționarea societății comerciale cu o amendă considerabilă.
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