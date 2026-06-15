Poliția Română avertizează asupra unei noi fraude prin folosirea identității ANAF

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 09:44

Poliția Română atrage atenția asupra unei creșteri semnificative a cazurilor de înșelăciune în care infractorii se folosesc de identitatea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și a unor instituții bancare pentru a obține acces la conturile victimelor.

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