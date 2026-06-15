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Justitie· 2 min citire

Poliția Română avertizează asupra unei noi fraude prin folosirea identității ANAF

Fraudă

Fraudă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 09:44

Poliția Română atrage atenția asupra unei creșteri semnificative a cazurilor de înșelăciune în care infractorii se folosesc de identitatea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și a unor instituții bancare pentru a obține acces la conturile victimelor.

Escrocii contactează telefonic administratori de firme, persoane autorizate să gestioneze conturi bancare și contribuabili persoane fizice, susținând că aceștia au de primit rambursări de TVA sau alte sume de bani. Sub pretextul validării plății, victimele sunt convinse să ofere informații bancare, să acceseze linkuri suspecte sau să autorizeze transferuri către așa-numite „conturi colectoare”, controlate în realitate de infractori.

Metoda este bine pusă la punct și include apeluri telefonice, e-mailuri care imită identitatea vizuală a ANAF și pagini web false, concepute pentru a colecta date personale și financiare. Odată obținute, acestea permit efectuarea unor tranzacții neautorizate și golirea conturilor bancare.

Potrivit Poliției Române, mai mulți administratori de societăți comerciale au suferit deja prejudicii importante, unul dintre aceștia pierzând aproximativ 400.000 de lei, iar alții peste 86.000 și, respectiv, aproape 120.000 de lei.

Autoritățile recomandă cetățenilor să nu furnizeze date personale sau bancare prin telefon, să nu acceseze linkuri primite din surse nesigure și să verifice orice informație exclusiv prin canalele oficiale ale ANAF. De asemenea, este indicată activarea autentificării în doi pași, actualizarea aplicațiilor și monitorizarea constantă a conturilor bancare. În cazul în care au fost comunicate date sensibile sau au fost autorizate tranzacții suspecte, utilizatorii trebuie să contacteze imediat banca și să schimbe parolele de acces.

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