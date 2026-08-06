ÎCCJ amână până pe 20 august verdictul în procesul dintre magistrați și Guvern

Scris de Iulian Budusan Publicat: 6 aug. 2026, 16:49

Înalta Curte de Casație și Justiție a amânat pentru 20 august decizia definitivă în procesul împotriva Guvernului și Ministerului Finanțelor. Dosarul vizează neplata drepturilor salariale restante ale magistraților, obținute prin majorări retroactiv stabilite în instanță și câștigate deja în primă fază de ÎCCJ.

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