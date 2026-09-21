Călin Georgescu, ridicat de procurorii DIICOT. Fostul candidat la prezidențiale, acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu promisiunea unei finanțări de 6 milioane de euro

Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață de procurorii DIICOT, împreună cu alți doi bărbați, într-un dosar de înșelăciune și constituire a unui grup infracțional organizat. Anchetatorii susțin că fostul candidat la alegerile prezidențiale ar fi promis unei persoane vătămate o finanțare de șase milioane de euro, condiționată de depunerea unei garanții de un milion de euro, prejudiciul reclamat depășind 1,1 milioane de euro. Luni dimineață au loc cinci percheziții, inclusiv la domiciliul lui Călin Georgescu și la omul de afaceri Ionel Rusen.
UPDATE Avocatul lui Călin Georgescu a ajuns luni dimineață la locuința sa din Mogoșoaia.
UPDATE Cristela Georgescu ar fi și ea vizată de această investigație. Sunt șanse mari ca și ea să fie audiată. Până la ora transmiterii acestei știri nu se cunoaște ce calitate are aceasta în dosar.
UPDATE
Dosarul este unul foarte consistent și cu implicații internaționale. Există informații potrivit cărora, în acest dosar ar fi avut loc două comisii rogatorii care au fost făcute în Letonia și Estonia. Mai exact, autoritățile de la noi din țară le-au cerut omologilor săi din cele două țări să verifice fluxul de bani, operațiunile pe care le-au făcut cei vizați de această investigație - în primul rând Călin Georgescu, dar și omul de afaceri Ionel Rusen - operațiuni bancare făcute în țările lor, iar pe baza acestor documente pe care le-au primit din afara țării, să se poată proba și aici maniera în care s-au rulat banii.
Din informațiile obținute de Realitatea PLUS, vorbim despre sume importante de bani, sume care trebuie justificate de cei care sunt în acest moment în centrul investigației.
UPDATE Potrivi surselor citate de Realitatea PLUS, pe Călin Georgescu l-au ridicat luni dimineață din trafic, din Otopeni, acolo unde mergea la un bazin de înot. Ulterior, acesta a fost dus la casa sa din Mogoșoaia și a asista la percheziții.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Călin Georgescu a fost ridicat, luni dimineață, de procurori ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). Potrivit surselor citate de Realitatea Plus, fostul candidat la alegerile prezidențiale este vizat, alături de omul de afaceri Ionel Ruse și de un cetățean italian, într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune.
La această oră se desfășoară cinci percheziții, printre care una la domiciliul lui Călin Georgescu și una la omul de afaceri Ionel Rusen.
Potrivit procurorilor DIICOT, din anul 2021 cei trei ar fi acționat coordonat, sub autoritatea lui Georgescu, pe teritoriul României și al Marii Britanii, cu scopul de a obține foloase materiale injuste. Anchetatorii susțin că Georgescu, prezentat drept liderul grupării, le-ar fi atribuit celorlalți doi membri roluri într-un mecanism infracțional prin care aceștia erau înfățișați drept oameni de afaceri prosperi, administratori ai unor societăți străine, dispuși să acorde împrumuturi persoanelor interesate să își dezvolte afaceri în România, sub condiția depunerii unor garanții bănești.
Conform aceleiași surse, începând din septembrie 2021 ar fi avut loc mai multe întâlniri, organizate atât în București și în județul Argeș, cât și în Marea Britanie, în cadrul cărora ar fi fost pusă la cale înșelarea unui om de afaceri. Victima ar fi fost convinsă că poate obține o finanțare de șase milioane de euro printr-un contract de creditare cu o instituție bancară, cu condiția să depună, drept garanție, suma de un milion de euro.
Procurorii DIICOT susțin că persoana vătămată a transferat bani către Călin Georgescu și către Ionel Ruse, iar prejudiciul reclamat depășește 1,1 milioane de euro.
Este vorba, la acest moment, despre acuzații formulate de procurorii DIICOT, în cadrul unei anchete aflate în desfășurare.
Comunicatul integral al procurorilor DIICOT
"Astăzi, 21 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române, au pus în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară, pe raza municipiului București și a localităților Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în cursul lunii septembrie 2021, 3 făptuitori, doi cetățeni români (cu vârstele de 64 și 47 de ani) și un cetățean italian (în vârstă de 56 de ani) au constituit un grup infracțional organizat care a acționat în mod coordonat sub autoritatea liderului (cetățean român, în vârstă de 64 de ani), în special pe teritoriul României, dar și al Marii Britanii, în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste. Liderul le-a atribuit celorlalți doi membri rolurile clare în cadrul mecanismului infracţional pus la cale, prezentându-i drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăți străine care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate ce intenționau să își dezvolte afacerile din România, sub condiția depunerii unor garanții bănești.
Astfel, potrivit rolurilor asumate, făptuitorii au acționat prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate, membrii grupării de criminalitate organizată având ca obiectiv obținerea garanțiilor bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective.
Probatoriul administrat până la acest moment a arătat că, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate pe raza municipiului București și județului Argeș, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului infracțional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obține o finanțare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară, sub condiția depunerii unei garanții. În aceste condiții, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 euro.
Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare, aceștia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 euro.
Persoana vătămată a înregistrat un prejudiciu total de peste1,1 milioane euro. Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală.
Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei. Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție."