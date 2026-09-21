Călin Georgescu, ridicat de procurorii DIICOT. Fostul candidat la prezidențiale, acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu promisiunea unei finanțări de 6 milioane de euro

Publicat 21 sept. 2026, 07:15 Actualizat 21 sept. 2026, 07:39

Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață de procurorii DIICOT, împreună cu alți doi bărbați, într-un dosar de înșelăciune și constituire a unui grup infracțional organizat. Anchetatorii susțin că fostul candidat la alegerile prezidențiale ar fi promis unei persoane vătămate o finanțare de șase milioane de euro, condiționată de depunerea unei garanții de un milion de euro, prejudiciul reclamat depășind 1,1 milioane de euro. Luni dimineață au loc cinci percheziții, inclusiv la domiciliul lui Călin Georgescu și la omul de afaceri Ionel Rusen.

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