Justiția a decis în cazul inculpaților reținuți după violențele din Piața Victoriei. Ciprian Pamfile scapă de arestul preventiv, dar primește o măsură strictă

Patru manifestanți au fost plasați în arest la domiciliu după violențele din Piața Victoriei, iar un al cincilea a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.
Patru dintre manifestanții cercetați au fost plasați în arest la domiciliu, în timp ce un al cincilea inculpat a primit mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Decizia instanței a fost pronunțată în noaptea de miercuri spre joi.
Printre cei care vor rămâne în arest la domiciliu se află și Ciprian Pamfile, indicat de surse judiciare drept unul dintre principalii instigatori la violențele din timpul manifestației. În cazul său, instanța a respins propunerea procurorilor privind arestarea preventivă și a dispus arestul la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile.
Un alt bărbat, Gabriel Fugel, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Potrivit minutei instanței, măsura este valabilă începând cu 16 septembrie și până la 15 octombrie 2026, inclusiv.
De la protestul crescătorilor de animale la confruntările cu jandarmii
Protestul organizat pe 15 septembrie în Piața Victoriei a fost inițial o manifestație a crescătorilor de animale, însă situația a degenerat ulterior în confruntări violente cu forțele de ordine.
Procurorii susțin că în timpul incidentelor au fost atacate forțele de ordine și au fost distruse mai multe bunuri. Zece jandarmi au fost răniți, iar o parte dintre aceștia au avut nevoie de îngrijiri medicale. Printre bunurile deteriorate s-au numărat o autospecială a Jandarmeriei, gardurile de siguranță și bunuri aparținând STB.
'La data de 15 septembrie, în Piața Victoriei, a avut loc un protest al crescătorilor de animale, care la scurt timp a degenerat în violențe mai ample exercitate la adresa forțelor de ordine și bunurilor din dotarea acestora, fiind răniți mai mulți jandarmi și distruse autovehicule și bunuri. Anterior, cu o zi în urmă, un bărbat în vârstă de 36 de ani, din București, a publicat pe aplicația TikTok un mesaj prin care instiga publicul să participe la manifestație, dar într-un mod violent. În contextul mai amplu al violențelor, dosarul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București. În urma cercetărilor, au fost prinși și identificați cinci bărbați, iar printre aceștia se află și cel care a instigat publicul la violență. Cei cinci bărbați, cu vârste cuprinse între 33 și 51 de ani, sunt acuzați de infracțiuni precum ultraj, distrugere, tulburarea ordinii și liniștii publice și instigare publică. Aceștia au dobândit calitatea de inculpați și au fost reținuți în cursul nopții trecute. În cursul zilei de astăzi, procurorii vor formula propunere de arestare preventivă față de cei cinci, pentru 30 de zile', a anunțat miercuri Diana Călinescu, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul București.
Cei cinci bărbați aveau vârste cuprinse între 33 și 51 de ani și au fost cercetați pentru fapte precum ultraj, distrugere, tulburarea ordinii și liniștii publice și instigare publică. După ce au fost identificați, aceștia au fost reținuți și au devenit inculpați în dosarul instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București.
Cum au fost atacate forțele de ordine
Anchetatorii susțin că manifestanții cercetați au folosit mai multe obiecte în timpul confruntărilor cu jandarmii.
'Protestatarii sunt acuzați că au atacat forțele de ordine cu țevi metalice, bâte și diverse obiecte aruncate asupra acestora, respectiv borduri, sticle sau garduri metalice. De asemenea, au distrus gardurile despărțitoare ale sensurilor de circulație aparținând STB', a mai spus reprezentantul Parchetului.
Potrivit datelor prezentate de procurori, violențele au provocat răni în rândul forțelor de ordine și pagube materiale. Ancheta vizează atât atacurile asupra jandarmilor, cât și distrugerile produse în timpul protestului.
Ciprian Pamfile, printre cei plasați în arest la domiciliu
Ciprian Pamfile se află printre cei patru inculpați pentru care Judecătoria Sectorului 1 a respins propunerea de arestare preventivă și a dispus măsura arestului la domiciliu. Alături de el, aceeași măsură a fost luată în cazul lui Viorel-Cristian Voinea, Ionuț Nancu și Ciprian Ciucur.
Arestul la domiciliu a fost dispus pentru 30 de zile, în perioada 16 septembrie – 15 octombrie 2026. Cei patru trebuie să respecte obligațiile stabilite de instanță, inclusiv interdicția de a părăsi imobilul fără permisiunea organului judiciar competent.
În cazul inculpaților aflați în arest la domiciliu, instanța a stabilit și obligația de a nu utiliza rețelele sociale, precum Facebook, Instagram sau TikTok, precum și purtarea permanentă a unui dispozitiv electronic de supraveghere.
Potrivit informațiilor publicate de presa care a relatat decizia instanței, măsura poate fi contestată, astfel că dosarul poate ajunge la Tribunalul București în cazul formulării unei contestații.
Cine este Ciprian Pamfile
Ciprian Pamfile este cunoscut în spațiul public drept un susținător al lui Călin Georgescu. El a participat în trecut la mai multe manifestații organizate în sprijinul fostului candidat la alegerile prezidențiale.
La protestul de marți din Piața Victoriei, Pamfile a fost prezent și a fost identificat de forțele de ordine. Potrivit informațiilor prezentate de autorități și preluate de presa română, el este indicat drept persoana care ar fi instigat publicul la violență prin intermediul unui mesaj publicat pe TikTok cu o zi înaintea manifestației.
În anchetă, procurorii au inclus și acuzația de instigare publică, alături de ultraj, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.
Un alt protestatar a fost prins cu un pistol
În paralel cu dosarul în care au fost cercetați cei cinci bărbați pentru care procurorii au cerut arestarea preventivă, anchetatorii au deschis și alte investigații în urma incidentelor din Piața Victoriei.
Un alt instigator din grupul lui Ciprian Pamfile a fost prins de polițiști în trafic, în timp ce avea asupra sa un pistol. Potrivit informațiilor furnizate de surse judiciare, acesta se întorcea spre casă după participarea la protestul de marți din fața Guvernului.
În același timp, un alt protestatar a fost reținut și este cercetat separat, într-un dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.
Ancheta privind violențele din Piața Victoriei continuă, iar autoritățile verifică în continuare imaginile și circumstanțele în care au avut loc confruntările dintre manifestanți și forțele de ordine.