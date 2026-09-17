Justiția a decis în cazul inculpaților reținuți după violențele din Piața Victoriei. Ciprian Pamfile scapă de arestul preventiv, dar primește o măsură strictă

Publicat 17 sept. 2026, 11:24 Actualizat 17 sept. 2026, 11:25 Sursă Agerpres

Patru manifestanți au fost plasați în arest la domiciliu după violențele din Piața Victoriei, iar un al cincilea a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

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