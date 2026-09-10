SANITAS cere instalarea urgentă a unui guvern cu puteri depline: „Ambulanțele și UPU riscă să rămână fără finanțare”

Federația SANITAS lansează un apel dur către întreaga clasă politică: România are nevoie imediată de un guvern cu puteri depline. Reacția vine după ce ministrul interimar al Sănătății a anunțat, pe 9 septembrie 2026, că serviciile de ambulanță și Unitățile de Primiri Urgențe riscă să rămână fără finanțare înainte de finalul anului
Federația SANITAS din România, organizație care reprezintă aproximativ 100.000 de angajați din Sănătate și Asistență Socială, transmite pe 10 septembrie 2026 un apel public și urgent către clasa politică: instalarea unui guvern cu puteri depline nu mai poate fi amânată.
Un guvern interimar nu poate adopta rectificări bugetare, iar România se află deja în afara calendarului normal (iulie–septembrie) pentru astfel de decizii. Consecința este una concretă: ambulanțele și camerele de gardă riscă să rămână fără finanțare.
Poate România continua cu un guvern interimar?
SANITAS subliniază că aceste declarații oficiale confirmă ceea ce sindicatul semnalează de luni de zile: sistemul sanitar nu mai poate funcționa în regim de interimat, cu rectificări blocate și decizii amânate.
Federația amintește că a atras atenția asupra riscurilor prin:
greva generală declanșată pe 28 iulie în peste 500 de spitale,
memorii către Guvern și Comisia Europeană,
analize tehnice depuse la Președinție.
„Nu am cerut privilegii, ci predictibilitate, respectarea legii și finanțare corectă”, transmite SANITAS.
Ce solicită SANITAS clasei politice
Instalarea rapidă a unui guvern cu puteri depline, capabil să adopte rectificarea bugetară.
Finanțarea integrală a serviciilor de ambulanță și a UPU până la finalul lui 2026.
Rezolvarea blocajelor administrative și de aprovizionare cu medicamente, inclusiv oncologice.
Respectarea dialogului social în toate deciziile privind finanțarea și reforma sistemului de sănătate.
„România nu își mai poate permite ca sănătatea publică să fie ostatica calculelor politice. Fiecare zi de întârziere în instalarea unui guvern cu puteri depline este o zi în plus de risc pentru pacienți și pentru cei aproape 100.000 de angajați pe care îi reprezentăm”, a transmis Iulian Pope, președintele Federației SANITAS, potrivit comunicatului de presă.