SANITAS cere instalarea urgentă a unui guvern cu puteri depline: „Ambulanțele și UPU riscă să rămână fără finanțare”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 sept. 2026, 12:40

Federația SANITAS lansează un apel dur către întreaga clasă politică: România are nevoie imediată de un guvern cu puteri depline. Reacția vine după ce ministrul interimar al Sănătății a anunțat, pe 9 septembrie 2026, că serviciile de ambulanță și Unitățile de Primiri Urgențe riscă să rămână fără finanțare înainte de finalul anului

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