Rețea de cultivare și trafic de canabis, destructurată de DIICOT | VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 9 sept. 2026, 14:05

Patru persoane, cu vârste între 29 și 43 de ani, au fost reținute de procurorii DIICOT, fiind cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de droguri de risc. Anchetatorii susțin că suspecții ar fi fost implicați într-o rețea specializată în cultivarea și comercializarea canabisului.

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