Rețea de cultivare și trafic de canabis, destructurată de DIICOT | VIDEO

Patru persoane, cu vârste între 29 și 43 de ani, au fost reținute de procurorii DIICOT, fiind cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de droguri de risc. Anchetatorii susțin că suspecții ar fi fost implicați într-o rețea specializată în cultivarea și comercializarea canabisului.
O grupare specializată în cultivarea și comercializarea canabisului a fost destructurată de polițiștii de frontieră și procurorii DIICOT. Patru persoane, cu vârste cuprinse între 29 și 43 de ani, au fost reținute, iar anchetatorii au descoperit peste 90 de plante de canabis și aproximativ 42 de kilograme de materie vegetală și canabis.
Patru persoane, reținute de procurorii DIICOT
Polițiștii de frontieră din cadrul Centrului de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi București-Otopeni și ai Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Structura Centrală, au destructurat o grupare suspectată de cultivarea și comercializarea de droguri de risc.
La 8 septembrie 2026, procurorii au dispus reținerea a patru inculpați, cu vârste între 29 și 43 de ani. Aceștia sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de droguri de risc.
Potrivit probatoriului administrat în cauză, în perioada iunie-septembrie 2026, cei patru ar fi acționat împreună pentru obținerea unor beneficii materiale din comercializarea canabisului.
Semințele de canabis ar fi fost aduse din Cehia
Anchetatorii susțin că gruparea era coordonată de unul dintre inculpați, în vârstă de 43 de ani. Membrii acesteia ar fi procurat din Cehia semințe de canabis, pe care le-ar fi introdus în România pe cale aeriană, prin intermediul unei firme de curierat.
Semințele ar fi fost destinate înființării unor culturi de canabis în interior.
Potrivit procurorilor, membrii grupării au amenajat și întreținut mai multe culturi indoor pe raza comunei Singureni, județul Giurgiu, plantele urmând să fie comercializate ulterior.
Peste 90 de plante și zeci de kilograme de canabis, descoperite
În urma perchezițiilor efectuate de anchetatori au fost descoperite și ridicate peste 90 de plante de canabis, aflate în diferite stadii de dezvoltare.
De asemenea, oamenii legii au găsit aproximativ 4 kilograme de canabis și mai mulți saci cu materie vegetală uscată, cu o greutate de aproximativ 38 de kilograme.
În timpul perchezițiilor au mai fost ridicați muguri de canabis, instalații folosite pentru întreținerea culturilor, precum și alte mijloace de probă.
Ce măsură a dispus Tribunalul București
După reținerea celor patru inculpați, aceștia au fost prezentați judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București.
Instanța a dispus arestarea preventivă a celor patru, pentru o perioadă de 30 de zile.
Cercetările în acest caz continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a tuturor persoanelor implicate.