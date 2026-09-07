Damen Mangalia: Tribunalul Constanța decide luni prețul de vânzare. Cum vor fi plătite restanțele salariale de peste 30 de milioane de lei

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 sept. 2026, 10:32

Tribunalul Constanța este așteptat să decidă luni dacă prețul de vânzare al șantierului naval Damen Mangalia va fi modificat. Hotărârea poate deschide calea pentru transferul proprietății, investiții de 920 de milioane de euro prin programul SAFE și plata restanțelor salariale de peste 30 de milioane de lei.

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