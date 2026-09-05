Doi profesori de la Facultatea de Medicină din Constanța, reținuți într-un dosar de mită pentru promovarea examenelor

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 5 sept. 2026, 14:13

Două cadre didactice de la Facultatea de Medicină a Universității „Ovidius” din Constanța, precum și alte două persoane ar fi fost reținute pentru 24 de ore în dosarul în care procurorii DNA investighează presupusa fraudare a unor examene, au indicat surse judiciare citate de Realitatea Plus. Procurorii vor decide sâmbătă dacă solicită instanței arestarea preventivă a celor reținuți.

Distribuie articolul