Doi profesori de la Facultatea de Medicină din Constanța, reținuți într-un dosar de mită pentru promovarea examenelor

Două cadre didactice de la Facultatea de Medicină a Universității „Ovidius” din Constanța, precum și alte două persoane ar fi fost reținute pentru 24 de ore în dosarul în care procurorii DNA investighează presupusa fraudare a unor examene, au indicat surse judiciare citate de Realitatea Plus. Procurorii vor decide sâmbătă dacă solicită instanței arestarea preventivă a celor reținuți.
Măsurile ar fi fost dispuse vineri seară, 4 septembrie 2026, după o zi de percheziții și audieri la sediul Serviciului Teritorial Constanța al DNA.
Până la această oră, DNA nu a anunțat oficial identitatea suspecților și nici măsurile preventive dispuse.
Procurorii DNA Constanța au deschis un dosar care ar viza presupuse fapte de corupție legate de examene universitare
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție, prin Serviciul Teritorial Constanța, desfășoară vineri, 4 septembrie 2026, percheziții la sediul Facultății de Medicină din Constanța, într-un dosar care ar viza presupuse fapte de corupție legate de examene universitare.
Conducerea Universității „Ovidius” din Constanța a oferit mai multe clarificări referitoare la acțiunile desfășurate de procurorii DNA în cadrul instituției.
„În legătură cu informațiile apărute în spațiul public, Universitatea „Ovidius” din Constanța confirmă că, în dimineața zilei de vineri, 4 septembrie 2026, reprezentanți ai Serviciului Teritorial Constanța al Direcției Naționale Anticorupție desfășoară activități procedurale la sediul Facultății de Medicină.
Universitatea cooperează pe deplin cu organele de anchetă și pune la dispoziția acestora, în condițiile legii, documentele și informațiile solicitate.
Având în vedere că demersurile procedurale sunt în desfășurare, instituția nu poate oferi, în acest moment, informații suplimentare”, a transmis conducerea Universității Ovidius din Constanța.
26 de mandate de percheziție, într-un dosar privind posibile fraude la examene
Investigația ar avea ca obiect suspiciuni de fraudare a unor examene din mediul universitar. Printre faptele analizate de procurorii anticorupție s-ar afla acuzații de dare și luare de mită.
DNA nu a transmis deocamdată informații oficiale despre persoanele vizate, statutul lor procesual ori intervalul exact în care s-ar fi produs presupusele fapte. De asemenea, nu au fost făcute publice detalii privind probele administrate sau eventualele măsuri dispuse în cauză.
Contextual, Facultatea de Medicină a organizat în luna iulie sesiunea de vară a admiterii. Tot vineri este programată proba de admitere din sesiunea de toamnă pentru specializarea Balneofiziokinetoterapie. Până la o precizare oficială a anchetatorilor, nu poate fi stabilită o legătură directă între acțiunea DNA și aceste concursuri de admitere.