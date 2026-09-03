Advertising
Advertising
Justitie· 1 min citire
Procurorii DNA Iasi tureaza motoarele în ancheta lui Fănel Bogos, cu legături până la Ilie Bolojan
Publicat3 sept. 2026, 10:35
SursăRealitatea PLUS
Procurorii DNA Iași turează motoarele în ancheta penală din dosarul omului de afaceri Fănel Bogos și Ilie Bolojan. Încadrarea juridică a fost schimbată în cazul omului de afaceri din Vaslui, iar controlul judiciar ar urma să fie prelungit. Între timp, mai mulți politicieni PNL și din guvern, inclusiv Ilie Bolojan sunt așteptați la audieri. A analizat întregul dosar jurnalistul Realitatea Plus, Alessia Păcuraru.
Citește și
- 08:18Descinderi la escroci specializați în metoda "falsul accident". Cum păcăleau șoferii cu mii de lei?
- 07:12Conflict sângeros în plină stradă, la Sânnicolau Mare. Patru agresori au fost reținuți
- 22:37 Cei doi cetățeni străini acuzați că au adus droguri de mare risc pentru un „retreat spiritual” în Hunedoara rămân în arest
- 21:10Scandal la ÎCCJ. Judecătoarea Liliana Alexe, evacuată de jandarmi după ce a pledat în propriul dosar. Ce calități a invocat în sala de judecată
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News