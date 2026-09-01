Un viceprimar din Gorj este cercetat penal după ce a fugit de la locul accidentului: Explicația halucinantă dată polițiștilor!

Anchetă penală în Gorj după un accident provocat de viceprimarul comunei Stejari. Alesul local a părăsit locul faptei și s-a prezentat la spital susținând că a suferit o căzătură banală, dar polițiștii au refăcut filmul evenimentului și i-au întocmit dosar penal.
iceprimarul comunei Stejari, Alexandru Ștefănescu, este anchetat penal după ce a pierdut controlul volanului, a spulberat gardurile unei gospodării și a încercat prin toate mijloacele să își piardă urma. Când polițiștii au ajuns la locul impactului, mașina și șoferul dispăruseră complet.
Operativitate din vecini: Mașina avariată, ascunsă cu tractorul
Anchetatorii au refăcut rapid filmul evenimentelor și au descoperit că alesul local a beneficiat de un ajutor neașteptat pentru a șterge urmele de la fața locului.
Purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj, Ioana Sacagiu, a explicat modul în care s-a încercat mușamalizarea: „După producerea evenimentului rutier, un alt bărbat din aceeași localitate ar fi intervenit și ar fi ridicat autoturismul de la locul producerii evenimentului, cu ajutorul unui tractor, transportându-l în curtea unui imobil, fapt ce a condus la modificarea locului producerii evenimentului rutier.”
Minciuna de la Spitalul din Târgu Cărbunești
După ce vehiculul avariat a fost ascuns, viceprimarul s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului din Târgu Cărbunești cu răni vizibile. În fața cadrelor medicale, edilul a susținut o variantă cusută cu ață albă: leziunile ar fi fost provocate de o simplă căzătură și nu ar avea nicio legătură cu vreun incident pe șosea.
Prins în mrejele propriei minciuni, Alexandru Ștefănescu s-a prezentat ulterior la sediul poliției, unde a recunoscut întreaga poveste. Testarea cu aparatul etilometru a indicat că acesta nu consumase alcool.
Reacția viceprimarului: „S-a petrecut în timpul liber”
Confruntat de jurnaliști, viceprimarul a încercat să minimizeze gravitatea faptelor, invocând dreptul la viață privată: „A fost un eveniment nefericit, care privește viața mea privată. Totul s-a petrecut în timpul meu liber. În acest moment se află în lucru un dosar penal în cercetare, motiv pentru care nu am putut să răspund la nicio întrebare legată de acest eveniment.”
Polițiștii au deschis un dosar penal extins ce vizează infracțiunile de:
Vătămare corporală din culpă;
Părăsirea locului accidentului;
Modificarea sau ștergerea urmelor accidentului de circulație.